Когда-то Латвия была одним из главных транзитных маршрутов для российских и белорусских грузов, но война изменила правила игры. Экономист объяснил, почему железные дороги сохранят, даже если старый транзит не вернется.

Нужно ли Латвии сохранять транзитную инфраструктуру после окончания войны в Украине, если в будущем политическая ситуация в России изменится и грузовые потоки снова могут вырасти? Такой вопрос в программе "Naudas cena" обсудили с экономистом банка Luminor Петерисом Страутининьшем.

По словам эксперта, сам вопрос во многом гипотетический, однако идея отказаться от железнодорожной инфраструктуры или демонтировать пути не является реалистичным сценарием. "Нет, а кто вообще предлагает разобрать железные дороги?" - заявил Страутининьш. Он отметил, что сегодня железнодорожная инфраструктура используется значительно меньше, чем раньше, однако она остается частью транспортной системы страны.

Экономист напомнил, что в прошлом железная дорога в странах Балтии была редким для Европы примером прибыльной коммерческой структуры. "Когда-то в Балтии железная дорога была прибыльной коммерческой системой, что для Европейского союза довольно необычно. В свое время в Латвии был самый большой в Европе объем перевозимых грузов на один километр железной дороги. Мы были на первом месте", - рассказал он.

"Это было время, когда десятки миллионов тонн из России и Беларуси шли через Латвию", - пояснил Страутининьш. По его словам, значительный объем транзита сохранялся еще некоторое время после 2014 года, однако в последние годы ситуация кардинально изменилась. Сегодня латвийская железная дорога уже не является той коммерчески успешной системой, какой была раньше. "Теперь железная дорога у нас - это спокойный, сонный, медлительный государственный департамент, как и во многих других странах Европы", - отметил экономист.

Это означает, что содержание инфраструктуры в будущем, вероятно, придется частично обеспечивать за счет государственных средств. "Понятно, что инфраструктуру уже нельзя будет содержать за счет коммерческого денежного потока, ее придется субсидировать", - заявил Страутининьш.

При этом экономист не считает, что Латвия начнет ликвидировать железнодорожные линии в восточном направлении. По его мнению, эти пути имеют значение не только для международного транзита, но и для внутренней транспортной системы страны. "Я действительно не ожидаю, что Латвия сейчас начнет разбирать железные дороги в восточном направлении. В конце концов, эти железные дороги, которые использовались для транзита, являются также частью внутренней транспортной системы Латвии", - подчеркнул он.

По словам Страутининьша, обсуждение будущего железных дорог только через призму российского транзита является слишком узким. Железнодорожная инфраструктура - это не только возможность перевозить грузы из России или Беларуси, но также вопрос внутренней мобильности, логистики и стратегической устойчивости государства.