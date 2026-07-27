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В Эстонии обвинили airBaltic в том, что она «мухлюет» 1 875

Бизнес
Дата публикации: 27.07.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: самолет airBaltic
ФОТО: LETA

airBaltic вновь оказалась в центре внимания на фоне финансовых трудностей. Бывший член правления эстонской авиакомпании Nordica и Таллиннского аэропорта, авиаэксперт Эрик Сакков заявил, что проблема национальных авиакомпаний в странах Балтии носит системный характер.

Небольшое население не позволяет обеспечить стабильную загрузку рейсов, а жесткая конкуренция в европейской авиации вынуждает перевозчиков бороться прежде всего ценой билетов, а не качеством услуг или маршрутной сетью.

Сакков также считает, что действующие правила Евросоюза в сфере государственной поддержки авиакомпаний нуждаются в пересмотре. По его мнению, единые требования не учитывают положение стран, находящихся на периферии ЕС, где без государственной помощи сохранить национального авиаперевозчика значительно сложнее.

Говоря о перспективах airBaltic, эксперт признался, что не знает реального положения дел внутри компании, однако напомнил, что перевозчик уже не раз переживал тяжелые периоды.

"AirBaltic всегда была бездонной черной дырой, но каждый раз ей удавалось выбраться из сложной ситуации", - отметил он.

Руководство латвийской авиакомпании, по его мнению, неоднократно использовало спорные методы для выхода из кризисов.

"Они всегда очень хорошо умели мухлевать. airBaltic делала то, на что эстонцы не соглашались, - они мухлевали. И, скорее всего, попытаются сделать это снова", - заявил авиаэксперт.

Как ранее писал BB.lv, в Эстонии считают, что авиакомпании airBaltic предстоит банкротство.

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#авиация #кризис #банкротство #конкуренция #airbaltic
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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