Международное исследование показало, что при выращивании кофе широко используются опасные пестициды, многие из которых запрещены в Евросоюзе. Даже после обработки зерен их остатки могут сохраняться в готовом напитке.

Ежедневно в мире выпивают около 2,2 миллиарда чашек кофе, однако любимый многими напиток может содержать остатки опасных химических веществ. К такому выводу пришла коалиция экологических организаций, опубликовавшая исследование на платформе Coffee Watch.

По данным авторов, при выращивании кофе в крупнейших странах-производителях — Бразилии, Вьетнаме, Колумбии и Кении — используются не менее 159 действующих веществ. От 60 до 77% из них относятся к категории особо опасных пестицидов, а почти 60% запрещены к применению в странах Европейского союза.

Среди таких веществ — фунгицид хлороталонил и инсектицид хлорпирифос, который запрещен в ЕС с 2020 года из-за возможного негативного влияния на развитие нервной системы детей.

Авторы исследования обращают внимание на то, что химикаты, запрещенные в Европе, продолжают экспортироваться в страны, где выращивают кофе, поскольку там экологические требования значительно мягче.

Распространено мнение, что мытье и обжарка зерен полностью избавляют кофе от химических веществ, однако исследование показывает обратное. По данным европейских контролирующих органов, в 2022 году 23% образцов зеленого кофе содержали остатки запрещенных в ЕС пестицидов.

Эксперты предупреждают, что чаще всего речь идет не об одном веществе, а о смеси нескольких химикатов. В результате, по оценке исследователей, примерно каждая пятая чашка кофе может содержать следы пестицидов.

Наиболее безопасным считается кофе с сертификатом Bio (органический), который запрещает использование синтетических пестицидов и ГМО. В то же время другие популярные маркировки, такие как Fairtrade или Rainforest Alliance, допускают применение части химических средств защиты растений.

Авторы исследования подчеркивают, что проблема касается не только потребителей. По всему миру около 25 миллионов человек заняты выращиванием кофе, и именно сельскохозяйственные работники чаще всего подвергаются воздействию опасных химикатов, зачастую не имея достаточных средств защиты.

Исследователи призывают ужесточить контроль за использованием пестицидов при выращивании кофе и сделать производство напитка более безопасным как для потребителей, так и для фермеров.