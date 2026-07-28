Apple вновь вышла на первое место в мире по рыночной капитализации, обойдя Nvidia. Инвесторы позитивно оценивают финансовую стратегию компании, которая развивает искусственный интеллект без резкого роста расходов.

Американская корпорация Apple вновь стала самой дорогой публичной компанией в мире. По итогам торгов в понедельник ее рыночная капитализация достигла примерно 4,94 трлн долларов, что позволило обойти Nvidia с капитализацией около 4,83 трлн долларов.

По мнению участников рынка, одним из главных преимуществ Apple остается более сдержанный подход к инвестициям. В отличие от ряда крупнейших технологических компаний, она пока не увеличивает капитальные расходы столь же агрессивно, несмотря на активное развитие собственных технологий искусственного интеллекта.

Пока такие компании, как Alphabet и Tesla, вкладывают десятки миллиардов долларов в центры обработки данных, робототехнику и другие ИИ-проекты, Apple на протяжении трех последних кварталов, напротив, сокращала капитальные затраты.

Для инвесторов это означает, что компания стремится развивать новые направления без существенного давления на прибыльность бизнеса. Именно поэтому ближайшая финансовая отчетность Apple вызывает повышенный интерес на рынке.

Компания должна представить квартальные результаты уже в четверг. Инвесторы рассчитывают получить больше информации о дальнейшей стратегии развития искусственного интеллекта и понять, сможет ли Apple сохранить нынешний подход к расходам.

Дополнительное внимание привлекают и кадровые изменения в руководстве компании. Ожидается, что с 1 сентября нынешний генеральный директор Тим Кук станет председателем совета директоров, а пост главы Apple перейдет руководителю аппаратного направления Джону Тернусу.

Возвращение Apple на первое место по рыночной капитализации показывает, что инвесторы сейчас уделяют внимание не только развитию искусственного интеллекта, но и тому, насколько эффективно компании расходуют средства на эти технологии.