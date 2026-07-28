За первые шесть месяцев 2026 года латвийские монетарные финансовые учреждения получили прибыль в размере 181,2 млн евро. Хотя этот показатель оказался ниже прошлогоднего, объем кредитования, вкладов и активов банковского сектора продолжил расти.

Монетарные финансовые учреждения Латвии, к которым относятся прежде всего банки, за первое полугодие 2026 года получили прибыль в размере 181,2 млн евро. Это на 9,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Банка Латвии.

Только в июне прибыль сектора составила 29,3 млн евро.

Несмотря на снижение прибыли, банковский сектор продолжил увеличивать объемы бизнеса. Общая стоимость активов монетарных финансовых учреждений к концу июня достигла 32,675 млрд евро. По сравнению с аналогичной датой прошлого года этот показатель вырос на 10,5%, или более чем на 3 млрд евро.

Продолжилось и активное кредитование. Остаток кредитов, выданных резидентам Латвии, на конец июня составил 16,67 млрд евро — на 13,4% больше, чем годом ранее.

Практически весь кредитный портфель сформирован в евро — его объем достиг 16,599 млрд евро, увеличившись за год на 13,5%. При этом объем кредитов в других валютах продолжил сокращаться и составил 71,2 млн евро.

Вклады жителей и компаний также выросли. На конец июня их общий объем достиг 21,862 млрд евро, что на 11,2% больше, чем год назад.

Большая часть средств размещена в евро — 20,567 млрд евро. Объем таких вкладов за год увеличился на 11,6%. Вклады в иностранных валютах выросли более умеренно — на 5%, достигнув 1,296 млрд евро.

Собственный капитал и резервы латвийских монетарных финансовых учреждений к концу июня составили 3,479 млрд евро, что на 2,5% превышает показатель годичной давности.

Для сравнения, по итогам всего 2025 года прибыль латвийских монетарных финансовых учреждений составила 341,7 млн евро, а за первое полугодие прошлого года — 199,7 млн евро.

Монетарные финансовые учреждения — это банки и другие кредитные организации, которые принимают вклады, выдают кредиты и инвестируют средства в ценные бумаги. Их финансовые показатели считаются одним из индикаторов состояния банковского сектора и активности экономики.