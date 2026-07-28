Спустя менее месяца после введения временной трехевровой таможенной пошлины на недорогие товары из третьих стран уже заметны первые последствия: сократился поток международных отправлений, а логистические компании и крупнейшие интернет-платформы начали перестраивать схемы поставок.

Об этом свидетельствуют данные, собранные nra.lv.

По данным нидерландской консалтинговой компании Rotate, в первые 48 часов после введения нового сбора объем прямых грузовых авиаперевозок из Китая в Европу сократился на 18%, а за первую полную неделю — на 14%.

Как отмечают Latvijas Pasts и Omniva, серьезных задержек доставки пока не наблюдается, однако уже фиксируется снижение объема международных отправлений. При этом Omniva отмечает, что сокращение заказов зависит от конкретной торговой платформы, тогда как SmartPosti пока не зафиксировала существенных изменений.

С 1 июля временная пошлина распространяется на интернет-заказы стоимостью до 150 евро, поступающие в Евросоюз из третьих стран. Сбор в размере трех евро взимается не за всю посылку, а за каждую отдельную товарную позицию в соответствии с таможенной классификацией. Поэтому заказ, содержащий несколько разных товаров, может подорожать сразу на 6, 9, 12 евро и более.

Если продавец или торговая площадка не включили таможенный сбор в стоимость покупки и не передали необходимые данные почтовому оператору, получателю в Латвии придется самостоятельно пройти таможенное оформление. «Latvijas pasts» (Почта Латвии) предлагает сделать это через ссылку или QR-код, отправленные почтой, за 1,28 евро с НДС либо воспользоваться услугами таможенного брокера за 5,99 евро с НДС. Также декларацию можно бесплатно подать самостоятельно через систему электронного декларирования СГД.

«Крупные азиатские торговые платформы в большинстве случаев уже внедрили решение, при котором таможенная пошлина и другие платежи взимаются в момент покупки товара. Таким образом, получатель в Латвии может получить отправление так же, как и раньше, без выполнения дополнительных действий, поскольку все платежи уже удержаны в момент покупки», — отмечает «Latvijas pasts».

При этом Почта Латвии предупреждает: если НДС уже был уплачен при покупке товара по специальному режиму IOSS, а покупатель все же решит самостоятельно оформить посылку через систему электронного декларирования СГД, ему придется повторно заплатить НДС. Для возврата переплаченной суммы необходимо самостоятельно обращаться на торговую платформу.

В связи с этим почтовый оператор рекомендует перед оформлением заказа убедиться, что в итоговую стоимость уже включены НДС и таможенная пошлина, а также сохранить документы, подтверждающие оплату.

По данным СГД, за первые две недели июля в Латвии было оформлено 257 512 деклараций на малоценные отправления, а сумма поступлений от нового таможенного сбора превысила 2,7 млн евро. В среднем на одну декларацию пришлось более 10,48 евро пошлины, что указывает на наличие примерно трех-четырех облагаемых товарных позиций в каждом отправлении.

Эксперты прогнозируют, что покупатели станут реже совершать импульсивные покупки большого количества дешевых товаров и будут чаще заказывать сразу несколько одинаковых изделий, подпадающих под одну таможенную категорию.

Ожидается также, что крупные международные торговые платформы будут активнее создавать склады в странах ЕС и поставлять товары в Европу крупными партиями, а не отправлять миллионы отдельных авиапосылок напрямую покупателям. В результате наиболее востребованные товары останутся доступными, однако ассортимент редких и специализированных товаров может сократиться, а их стоимость — вырасти.

Кроме того, эксперты не исключают косвенного роста цен и в латвийских магазинах, поскольку после удорожания прямых заказов из Китая давление дешевой конкуренции на местных продавцов ослабнет.