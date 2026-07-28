Рынок коммерческой недвижимости в странах Балтии продолжает работать, однако новых международных инвесторов стало заметно меньше. Причиной стала геополитическая неопределенность, из-за которой многие предпочитают занять выжидательную позицию.

Коммерческая недвижимость в Латвии и других странах Балтии по-прежнему остается востребованной, однако приток новых иностранных инвесторов заметно замедлился. Об этом в интервью агентству ЛЕТА рассказал председатель правления фонда Provendi Real Estate Fund Кристап Берзиньш.

По его словам, говорить об остановке рынка нельзя. Сделки продолжают заключаться практически во всех сегментах, хотя активность уже не такая высокая, как несколько лет назад.

При этом ситуация отличается в разных странах Балтии. Так, рынок офисной недвижимости в Вильнюсе, по оценке Берзиньша, остается одним из самых активных в регионе.

Одной из главных причин, по которой часть сделок не доходит до завершения, остается разрыв между ожиданиями продавцов и возможностями покупателей. Высокие процентные ставки делают заемное финансирование дороже, однако многие собственники по-прежнему рассчитывают продать объекты по ценам, характерным для периода практически нулевого EURIBOR.

Для рынка коммерческой недвижимости стоимость кредитов имеет ключевое значение, поскольку большинство инвестиционных фондов используют заемные средства при покупке объектов.

Берзиньш считает, что рассчитывать на быстрое удешевление финансирования пока не стоит. По его мнению, влияние на рынок продолжат оказывать процентные ставки, стоимость энергоресурсов и общая геополитическая ситуация.

Самое заметное изменение, по его оценке, произошло после начала полномасштабной войны России против Украины. Новые инвесторы из Германии, Швеции, Франции и других стран стали значительно осторожнее оценивать проекты в Балтийском регионе и зачастую предпочитают дождаться большей определенности.

При этом внутренний рынок остается активным. По словам Берзиньша, увеличилась доля сделок с участием местных частных инвесторов, которые продолжают вкладывать средства в коммерческую недвижимость.

Несмотря на осторожность зарубежных инвесторов, фундаментальных изменений в экономике стран Балтии, по мнению главы фонда, не произошло. Экономическая деятельность продолжается, росли заработные платы, а бизнес сохраняет активность в промышленности, торговле и сфере услуг.

Одной из долгосрочных проблем региона Берзиньш назвал демографию. Сокращение численности населения продолжается во всех трех странах Балтии, хотя темпы снижения уже не столь высоки, как несколько лет назад.

Он также отметил, что некоторые международные компании, уже работающие в регионе, сейчас активнее инвестируют в Польшу. По его мнению, это связано не столько с геополитикой, сколько с масштабом польского рынка, который обеспечивает более высокую ликвидность и больше потенциальных покупателей при последующей продаже объектов.

Таким образом, коммерческая недвижимость в странах Балтии остается привлекательной для местного капитала, однако возвращение новых международных инвесторов во многом будет зависеть от геополитической ситуации и стоимости финансирования.