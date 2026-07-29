Спустя год после сокращения времени продажи алкоголя латвийские торговые сети сходятся в одном: потребление не снизилось резко, зато заметно изменились привычки покупателей. При этом сильнее всего последствия новых правил ощущают небольшие магазины, особенно в регионах.

Прошел почти год с момента введения в Латвии новых ограничений на продажу алкоголя, однако, по оценке представителей розничной торговли, они не привели к существенному сокращению объемов покупок, пишет LETA. Вместо этого изменилось поведение покупателей: алкоголь стали приобретать заранее, чаще планируя покупки.

В сети магазинов top! рассказали, что сразу после вступления новых правил в силу продажи временно снизились, но затем ситуация выровнялась. Покупатели просто перенесли время покупки на разрешенные часы.

При этом изменился и спрос. По наблюдениям сети, заметнее всего сократились продажи алкогольных коктейлей, крепленых вин и пива в пластиковых бутылках. Одновременно вырос интерес к безалкогольному пиву и вину, а также к более дорогим алкогольным напиткам.

В компании подчеркивают, что делать выводы только на основании новых ограничений нельзя. На потребление алкоголя влияют и другие факторы, а для достижения долгосрочного эффекта необходим комплекс мер, а не только ограничение времени продажи.

Особенно чувствительными новые правила оказались для небольших магазинов. В сети Aibe отмечают, что многие сельские торговые точки были вынуждены сократить часы работы, поскольку после запрета вечерней продажи алкоголя работать стало экономически невыгодно.

По словам представителей сети, общий оборот многих небольших магазинов за год сократился примерно на 20%, а в отдельных случаях — на 30–35%. Причем речь идет не только о продаже алкоголя: уменьшается и поток покупателей, которые раньше одновременно приобретали другие товары.

Фактически ограничения изменили маршрут покупателя. Если раньше многие заходили в ближайший магазин вечером, то теперь чаще покупают алкоголь заранее — например, по дороге домой или в более крупных магазинах с более низкими ценами. В результате часть оборота у небольших магазинов уходит даже в те часы, когда продажа алкоголя разрешена.

В Aibe также считают, что влияние реформы на региональную торговлю было недооценено. Кроме того, там обращают внимание на демографические проблемы в сельской местности и предупреждают о возможном росте нелегальной торговли, хотя подтверждающих данных не приводят.

Крупные торговые сети оценивают ситуацию спокойнее. В Lidl сообщили, что существенных изменений в объемах продаж не произошло, однако вырос спрос на безалкогольное пиво и сидр. Магазины продолжают работать по прежнему графику.

Похожую картину наблюдают и в Rimi. Там отмечают, что покупатели уже привыкли к новым правилам и планируют покупки заранее. При этом в компании говорят о долгосрочной тенденции: интерес к алкогольным напиткам постепенно снижается, а спрос на безалкогольные альтернативы продолжает расти.

Это подтверждают и внутренние данные сети. В июне продажи алкоголя снизились на 6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, тогда как продажи безалкогольных напитков выросли в 2,5 раза. За первые пять месяцев года продажи пива сократились на 8%, а безалкогольного пива увеличились на 26%. Наиболее заметны эти изменения среди покупателей в возрасте от 18 до 35 лет.

В Maxima также заявили, что не меняли режим работы магазинов и продолжают фиксировать постепенное снижение потребления алкоголя одновременно с ростом спроса на безалкогольные напитки.

Схожую тенденцию отмечает и сеть LaTS. Там считают, что ограничения прежде всего изменили модель покупок: алкоголь все чаще становится частью заранее спланированной корзины, а не спонтанной вечерней покупки. Наибольшие потери, по мнению компании, несут небольшие магазины шаговой доступности.

При этом представители отрасли напоминают, что снижение потребления алкоголя наблюдается уже несколько лет не только в Латвии, но и в других европейских странах. Поэтому нынешние изменения нельзя объяснять исключительно сокращением времени продажи.

С 1 августа 2025 года в Латвии алкоголь можно покупать с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — с 10:00 до 18:00.

Спустя год после вступления новых правил в силу торговцы констатируют: сами объемы покупок изменились незначительно, однако привычки покупателей заметно перестроились. При этом влияние ограничений оказалось неодинаковым для крупных торговых сетей и небольших региональных магазинов.