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Латвия действует в интересах России - Айвар Лембергс 9 927

Бизнес
Дата публикации: 29.07.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Айвар Лембергс

Введенные Западом санкции против России и Беларуси необходимы, однако, принимая решения об их реализации, следует оценивать и их экономическое влияние на Латвию. Такое мнение в программе TV24 “Ziņu TOP” высказал депутат думы самоуправления государственного города Вентспилс Айварс Лембергс (“Latvijai un Ventspilij”), критикуя портовую политику Латвии и последствия санкций.

Лембергс подчеркнул, что санкции во время войны являются важным инструментом против российской экономики, однако их нельзя вводить необдуманно. В качестве примера политик привел экспорт калийной соли из Беларуси. Он указал, что Соединенные Штаты Америки отменили запрет на экспорт белорусской калийной соли, вследствие чего эта продукция снова поступает на мировой рынок.

По словам Лембергса, у Латвии была возможность перегружать этот груз в своих портах, однако в реальности он попадает в российские порты.

“11 миллионов тонн. Латвия может перегружать эти 11 миллионов тонн на экспорт. Кто перегружает? Россия.”

По его мнению, от такой ситуации экономически выигрывает Россия, а не Латвия.

“Таким образом деньги, которые могла бы заработать Латвия, примерно 300 миллионов евро. Кто зарабатывает? Россия. Одна треть этих денег — налоги. Значит, Латвия отказывается от ВВП в 300 миллионов и от налоговых денег в 100 миллионов в чью пользу? В пользу России. Чтобы у России были деньги, на что воевать. Значит, Латвия в этом случае встает на сторону России, в интересах России”, — указывает Лембергс.

Лембергс также резко критикует проводившуюся до сих пор портовую политику Латвии и бывших министров сообщения, считая, что принятые решения нанесли ущерб экономическим интересам государства: “Совершенно дебильные люди. Они просто все направляли к тому, чтобы вывести латвийские порты из международного оборота.”

“Я спрашивал: покажите мне расчеты. Какой ущерб России? Какой Беларуси? Какой Латвии? И меня интересует, во-первых, Латвия. Выгоды и потери Латвии. Каков баланс? И если теперь Брюссель говорит, что эти санкции обязательно нужны… Брюссель, мы теряем 300 миллионов. Дайте нам эти 300 миллионов. А сколько они дали из компенсационного фонда? Столько, сколько черноты под ногтем, а вчера я их подстриг. Ну и каков тогда этот баланс?”

Белорусские калийные минеральные удобрения исторически составляли значительную часть транзитных грузов портов Балтии. После введения санкций экспортные маршруты изменились, и часть грузов была перенаправлена в российские порты. Именно на это обстоятельство ссылается Лембергс, утверждая, что Латвия в такой ситуации теряет потенциальные доходы, тогда как экономическую выгоду получает Россия.

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#налоги #санкции #торговля #Латвия #экспорт #порты #экономика #Беларусь #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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