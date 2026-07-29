Объем кредитования в Латвии продолжает уверенно расти, несмотря на более высокие процентные ставки. Банки отмечают увеличение спроса как со стороны жителей, оформляющих ипотеку, так и со стороны предприятий, которые все активнее инвестируют в развитие производства, недвижимости и других отраслей.

В первом полугодии кредитная активность в Латвии продолжила расти. По данным Банка Латвии, объем кредитов, выданных предприятиям, увеличился на 14,4% по сравнению с прошлым годом, а кредитование домохозяйств — на 10,6%, сообщают общественные СМИ.

Особенно быстро растет рынок жилищных кредитов. По словам экономиста Банка Латвии Матисса Мирошниковса, в июне годовой прирост ипотечного кредитования достиг 12,4%. При этом повышение ставок Euribor не привело к заметному снижению спроса.

Еще более высокие темпы демонстрирует кредитование бизнеса. Именно предприятия сейчас становятся главным драйвером роста банковского портфеля.

Экономисты отмечают, что компании все чаще берут долгосрочные кредиты, рассчитанные более чем на пять лет. В отличие от периода энергетического кризиса 2022–2023 годов, когда бизнес был вынужден чаще пользоваться краткосрочным финансированием, сейчас предприятия занимают деньги прежде всего для инвестиций и расширения деятельности.

Наибольший объем кредитов приходится на сектор недвижимости, обрабатывающую промышленность, энергетику, а также сферу ИТ и профессиональных услуг. Это говорит о том, что компании активно вкладываются в развитие и модернизацию своих проектов.

О росте спроса говорят и коммерческие банки. В SEB banka сообщили, что за первые шесть месяцев года объем выданных кредитов оказался на 34% выше, чем годом ранее. Особенно заметно выросла активность малых и средних предприятий — в этом сегменте прирост составил 27%.

По словам представителей банка, предприниматели вновь готовы инвестировать после периода осторожности, последовавшего за началом войны России против Украины.

Еще одной новой тенденцией стал растущий интерес к проектам, связанным с оборонной промышленностью. Банки отмечают увеличение числа компаний, которые обращаются за финансированием для создания или расширения производственных мощностей в этой сфере.

Рост долгосрочного кредитования обычно считается признаком уверенности бизнеса в будущем. Компании готовы инвестировать в развитие, несмотря на более дорогие кредиты, а жители продолжают активно брать ипотеку даже в условиях повышенных процентных ставок.

Банк Латвии и коммерческие банки отмечают, что кредитный рынок остается одним из самых динамично развивающихся сегментов экономики. Пока основными получателями финансирования остаются недвижимость, промышленность и сфера услуг, однако все большую роль начинает играть и оборонная индустрия.