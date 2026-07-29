Почти каждый второй житель Латвии считает, что в ближайшие три месяца экономическая ситуация в стране ухудшится. Пессимизм тесно связан с отсутствием финансовых накоплений и ощущением неуверенности в собственном материальном положении.

44% жителей Латвии ожидают ухудшения экономической ситуации в стране в течение ближайших трех месяцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat.

При этом лишь 7% респондентов рассчитывают на улучшение ситуации, а половина опрошенных полагает, что в экономике существенных изменений не произойдет.

Как отметила председатель правления банка Рута Эжерскиене, результаты исследования показывают прямую связь между личными финансовыми резервами людей и их ожиданиями относительно экономики.

По данным опроса, только 33% жителей Латвии чувствуют себя финансово защищенными, тогда как 37% признались, что не ощущают уверенности в своем материальном положении. По мнению банка, именно отсутствие накоплений усиливает пессимистичные настроения.

Схожая ситуация наблюдается и в Эстонии. Там финансовую неуверенность испытывают 45% жителей, а ухудшения экономики ожидает уже более половины опрошенных — 51%. Лишь 8% эстонцев надеются на улучшение.

Наиболее оптимистичной среди стран Балтии оказалась Литва. Почти половина жителей страны — 48% — заявили, что способны покрыть непредвиденные расходы за счет собственных средств. Негативного развития экономики ожидают 36% литовцев, а на улучшение рассчитывают 12%.

В банке считают, что одной из причин более позитивных настроений в Литве могли стать дополнительные средства, полученные гражданами после выхода части участников из системы второго пенсионного уровня. По данным Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов, средняя выплата составила около 6400 евро, что позволило многим укрепить свои финансовые резервы.

В целом большинство жителей всех трех стран Балтии не ждут резких изменений в экономике в ближайший квартал. Такого мнения придерживаются 50% опрошенных в Латвии и Литве и 41% жителей Эстонии.

Опрос показывает, что экономические ожидания жителей во многом зависят не только от общей ситуации в стране, но и от их личной финансовой устойчивости. Чем меньше у людей накоплений и уверенности в способности справиться с непредвиденными расходами, тем выше уровень пессимизма в отношении экономики.

Исследование проводилось в июле 2026 года. В онлайн-опросе приняли участие более тысячи жителей в возрасте от 18 до 74 лет в каждой из трех стран Балтии.