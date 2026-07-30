Европейский союз запускает новый этап развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТ), который должен стать одной из главных альтернатив традиционным торговым маршрутам между Европой и Азией. Брюссель объявил о выделении до 2 миллиардов евро на модернизацию инфраструктуры, цифровизацию границ и устранение узких мест на маршруте. Одним из главных бенефициаров программы может стать Казахстан, через который проходит почти половина всех транзитных грузов из Центральной Азии.

Брюссель объявил о выделении до 2 миллиардов евро и запустил программу «Платформа повестки дня в области транспортной связности», которая занимается развитием транспортного коридора, минуя традиционные северные маршруты через Россию. Центральный маршрутный коридор ведет в Китай через Турцию, Грузию, Азербайджан, Каспийское море и Казахстан. Инвестиции будут направлены на модернизацию границ, устранение инфраструктурных узких мест и упрощение торговых процедур.

Соглашение о развитии Транскаспийского коридора было принято комиссарами Европейского союза, отвечающими за сотрудничество со странами Восточной Азии, международное партнерство и транспорт, а также министрами и представителями Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Турции, Украины, Армении и Молдовы.

«Транскаспийский коридор доказал свою жизнеспособность. В течение следующих 15 лет объемы торговли по этому маршруту могут увеличиться в пять раз. Наше сотрудничество позволит устранить оставшиеся пробелы в инфраструктуре и соединить маршрут от начала до конца», — заявила Марта Кос, комиссар Европейского союза по вопросам расширения и политики Восточного соседства.

Казахстан — крупнейший узел Среднего коридора

Выделенные 2 миллиарда евро будут направлены на развитие всего маршрута, но экономический вес в коридоре распределен неравномерно. По данным Евразийского банка развития (ЕБР), транзит через Центральную Азию увеличился на 70% с 2020 по 2024 год, с 22 до примерно 35 миллионов тонн. Этот прирост распределяется следующим образом: почти половина объема — около 17 миллионов тонн — приходится на Казахстан, в то время как Узбекистан обеспечивает около 11 миллионов тонн (31-32%), а Туркменистан — около 4,5 миллионов тонн (13%).

Казахстан стал главным транзитным узлом в регионе, поскольку имеет развитую железнодорожную сеть и участвует в международных маршрутах «Север-Юг» и «Транскаспийский коридор». Одновременно страна инвестирует в физическую инфраструктуру. Например, главный узел на границе с Китаем — сухой порт Хоргос — увеличил свою пропускную способность после строительства десяти новых ширококолейных линий. Впоследствии среднее время перевалки одного контейнера сократилось с пяти часов до одного.

В 2025 году в Хоргосе было обработано 340 тысяч TEU (двадцатифутовых эквивалентных единиц), что на 5% больше, чем в предыдущем году. В свою очередь, с 2017 по 2025 год через сухопутный порт было перевезено более 2 миллионов TEU — это пятая часть общего объема грузов, доставляемых железнодорожным транспортом в Китай в западном направлении. Одновременно Казахстан наращивает свои транспортные мощности: в результате 2025 года железнодорожные транзитные перевозки увеличились на 20%, в том числе экспортные — на 6%. К 2029 году планируется провести капитальный ремонт 11 из 16 тысяч километров дорог. Авиация также играет свою роль: режим «открытого неба» снимает ограничения на количество рейсов и предоставляет иностранным перевозчикам право транзитных рейсов через Казахстан в третьи страны. В настоящее время режим продлен до конца 2027 года и действует в 15 аэропортах страны. За первые 11 месяцев 2025 года объем авиагрузоперевозок в Казахстане увеличился на 5,2% до 26,5 тысяч тонн, а грузооборот — на 6,5%.

Как развивается коридор «Средний путь»

В 2021 году объем перевозок по коридору «Средний путь» составил 586 тысяч тонн, а в 2025 году — уже 4,12 миллиона тонн. Основной грузопоток включает контейнерные грузы из Китая в Европу, экспорт Казахстана, транзит из стран Центральной Азии и Турции. Среди товаров наибольшую долю занимают нефтехимическая и металлургическая продукция, зерно, удобрения и сырье. К основным экспортерам относятся: Китай, Европа, Турция и Казахстан.

В 2024 году рост перевозок составил примерно 62-63% по сравнению с предыдущим годом. Контейнерные поставки увеличились в 2,7 раза и превысили 50 тысяч TEU. К 2029 году государства-члены планируют увеличить перевозки до 300 тысяч TEU. Пропускная способность маршрута, которая в настоящее время составляет 6 миллионов тонн в год, должна увеличиться до 10 миллионов тонн к 2030 году. Для Казахстана коридор «Средний путь» означает не только транзит китайских товаров в Европу. Вдоль этого же маршрута страна наращивает экспорт собственной продукции — урана, нефти и других сырьевых материалов, для которых все большее значение приобретает прямой доступ к европейским рынкам. Одновременно с этим, именно развитие Среднепутевого коридора помогает стране снизить зависимость от экспорта полезных ископаемых за счет использования альтернативных источников дохода.

Таким образом, развитие логистики становится одним из приоритетов Казахстана, поскольку оно укрепляет роль страны не только как поставщика сырья, но и как одного из главных инфраструктурных центров Евразии. Европа и Китай поддерживают страну, в том числе инвестициями, поскольку взамен получают транзитный маршрут с современной физической инфраструктурой и цифровыми решениями. В свою очередь, для Казахстана инвестиции в Среднепутевой коридор открывают возможности для создания новых источников экономического роста вне горнодобывающего сектора, увеличивая доходы от транзита, логистических услуг и связанной инфраструктуры.