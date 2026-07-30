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Что будет, если у airBaltic начнутся серьезные проблемы: к чему готовятся Эстония и Литва 0 339

Бизнес
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самолёт airBaltic над картой Балтии
ФОТО: BB.LV/AI

В Эстонии и Литве внимательно следят за финансовыми трудностями латвийской национальной авиакомпании airBaltic и уже рассматривают сценарии на случай сокращения или прекращения ее полетов. В то время как в Эстонии опасаются потери прямого авиасообщения, в Литве уверены, что рынок при необходимости быстро займут другие перевозчики.

Финансовые проблемы латвийской авиакомпании airBaltic вызывают все больше беспокойства у соседних стран Балтии. Эстонские и литовские СМИ, а также представители авиационной отрасли активно обсуждают возможные последствия, если перевозчик будет вынужден существенно сократить деятельность или вовсе прекратить полеты, пишет nra.lv.

Особенно тревожные оценки звучат в Эстонии. Газета Postimees пишет, что возможное банкротство airBaltic может серьезно нарушить прямое авиасообщение страны с рядом европейских городов. Издание отмечает, что эстонским властям следует иметь резервный план, поскольку авиакомпания выполняет рейсы по направлениям, имеющим важное значение для страны.

При этом в Postimees считают правильным прошлогоднее решение правительства Эстонии отказаться от покупки 10% акций airBaltic примерно за 14 млн евро. По мнению издания, в противном случае Таллин оказался бы вовлечен в решение нынешних финансовых проблем латвийского перевозчика.

Эстонские авиационные эксперты также предупреждают, что даже появление крупного частного инвестора может привести к пересмотру маршрутной сети компании. В первую очередь, по их мнению, внимание будет сосредоточено на развитии рижского хаба, тогда как часть маршрутов из Таллина может оказаться под угрозой.

В Литве ситуацию оценивают спокойнее. Министр транспорта Юрас Таминскас заявил, что власти не получали сигналов о планах airBaltic сократить присутствие в стране, однако правительство уже готовит план действий на случай негативного сценария. По его словам, Литва остается привлекательным авиационным рынком, а возможное сокращение деятельности латвийской авиакомпании, вероятнее всего, быстро компенсируют другие перевозчики.

airBaltic обслуживает около 30 маршрутов из Таллина и 21 прямой маршрут из Вильнюса, оставаясь одним из крупнейших перевозчиков в регионе. При этом компания должна до конца августа вернуть государству краткосрочный заем в размере 30 млн евро. Если этого не произойдет, Европейская комиссия может расценить ситуацию как незаконную государственную помощь и начать соответствующее разбирательство.

Тем временем правительство Латвии продолжает рассматривать бизнес-план airBaltic и обсуждает привлечение частного капитала. По словам премьер-министра Андриса Кулбергса, переговоры об инвестициях ведутся сразу с тремя потенциальными инвесторами, однако их перспективы пока остаются неясными.

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#Эстония #Литва #инвестиции #банкротство #airbaltic
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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