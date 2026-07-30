Чешская компания Škoda якобы может отказаться от создания в Латвии сервисного центра для поездов и другого подвижного состава, если государство не откажется от взыскания с нее штрафа в размере 5,7 млн евро. Об этом пишет NRA, проводя параллели с недавним конфликтом компании в Финляндии.

Издание NRA утверждает, что вопрос сотрудничества с чешской компанией Škoda может обсуждаться на заседании Координационного совета по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам, которое пройдет в пятницу в закрытом режиме. По информации издания, одним из рассматриваемых вопросов может стать создание в Латвии центра по производству, обслуживанию и ремонту трамваев и поездов Škoda для всех стран Балтии. Предполагаемый объем инвестиций оценивается более чем в 10 млн евро.

Как отмечает NRA, идея создания такого центра обсуждается уже несколько лет и вновь стала актуальной после подписания в декабре прошлого года контракта на поставку девяти аккумуляторных электропоездов (BEMU) стоимостью 89,4 млн евро. Тогда генеральный директор Škoda Group Петр Новотный заявлял, что компания заинтересована в создании в Латвии сервисного и ремонтного центра, который обслуживал бы не только латвийские, но и эстонские и литовские поезда и другой транспорт Škoda.

При этом ситуация осложнилась после решения AS Pasažieru vilciens взыскать с Škoda Vagonka договорной штраф в размере 5,7 млн евро. Он связан с задержками поставки электропоездов, несвоевременным устранением выявленных дефектов и другими нарушениями условий контракта на поставку 32 электропоездов общей стоимостью более 250 млн евро. Руководство перевозчика заявило, что изучило представленные компанией объяснения и юридические заключения, однако не нашло оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций.

NRA со ссылкой на неофициальную информацию пишет, что Škoda недовольна требованием о выплате штрафа и якобы готова отказаться от проекта сервисного центра в Латвии. Официального подтверждения этой информации нет.

Издание также напоминает о недавнем проигрыше Škoda в Финляндии. Верховный административный суд страны отказался рассматривать апелляцию компании после того, как ее предложение было исключено из тендера на поставку трамваев стоимостью около 1,6 млрд евро. Победителем конкурса стала Stadler Polska. После окончательного судебного решения Škoda Transtech объявила о начале переговоров по реструктуризации, которые могут привести к сокращению до 200 сотрудников.

По мнению NRA, потеря крупного финского контракта делает латвийский рынок для Škoda еще более важным. При этом компания уже занимает заметные позиции в странах Балтии: в Латвии эксплуатируются электропоезда, трамваи и троллейбусы Škoda, а аналогичная техника используется также в Эстонии и Литве.