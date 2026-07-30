Лондонский рынок морского страхования официально расширил "зону высокого риска" в акватории Красного моря в ответ на эскалацию нападений со стороны йеменских хуситов. Соответствующее решение принял Объединенный военный комитет, в который входят представители Ассоциации рынка Ллойдс и другие ведущие страховщики. Эти рекомендации напрямую определили уровень страховых премий для судовладельцев. Об этом сообщило агентство Reuters.

Согласно обновленным данным, зона повышенного риска охватила большую часть побережья Красного моря вблизи портов Саудовской Аравии, включая район порта Джизан. Данные меры были приняты после того, как 20 июля хуситы объявили морское эмбарго против Саудовской Аравии, что фактически открыло новый фронт противостояния. Как пояснил секретарь Объединенного военного комитета Нил Робертс, корректировка границ зоны оповещения стала необходимой реакцией на атаки против судов, имеющих отношение к саудовской стороне.

Изменения в страховом покрытии уже привели к росту расходов для судоходных компаний. По оценкам экспертов, даже небольшие корректировки условий страхования от военных рисков могут увеличивать стоимость семидневного рейса на сотни тысяч долларов. Страховые премии для саудовских портов, расположенных к северу от Джизана, включая нефтяной терминал Янбу и порт Джидда, уже выросли с 0,25% до 1%.

Ситуация в регионе продолжила накаляться, что негативно сказалось на безопасности международного судоходства. Для рейсов через южную часть Красного моря надбавки за военный риск значительно превысили показатели, зафиксированные до начала активных действий хуситов, поднявшись с начальных 0,3% до 1-2% от общей стоимости судна. В текущих условиях судовладельцы оказались вынуждены закладывать эти расходы в стоимость логистики, что оказало дополнительное давление на цепочки поставок в регионе.