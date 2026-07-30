Строительная информационная система (СИС), которую многие пользователи считают сложной для освоения, получила ассистента на основе искусственного интеллекта. За первые два месяца работы он обработал более 12 тысяч запросов и стал доступен пользователям в любое время суток.

Строительная информационная система (СИС), через которую в Латвии оформляется значительная часть строительной документации и процедур, получила встроенного помощника на базе искусственного интеллекта. Новый сервис призван облегчить работу как специалистам отрасли, так и обычным жителям, планирующим строительство или реконструкцию, пишет Latvijas Avīze.

По словам директора Государственного бюро по контролю за строительством Байбы Витолини, первые результаты пилотного проекта оказались обнадеживающими. Чаще всего новым инструментом пользуются инициаторы строительства, владельцы недвижимости и частные лица — именно они составляют самую большую группу пользователей системы.

При этом ИИ-ассистент востребован не только в рабочие часы. Многие обращаются к нему рано утром, поздно вечером или в выходные, когда получить консультацию специалиста невозможно.

За два месяца пилотного проекта виртуальный помощник ответил более чем на 12 000 вопросов и принял участие примерно в 5 000 онлайн-диалогах. Он помогает разобраться в требованиях законодательства, объясняет последовательность строительных процедур и подсказывает, как пользоваться функциями самой системы.

Для пользователей это означает возможность быстрее получить ответ на типовой вопрос без ожидания консультации сотрудника ведомства. Особенно это может быть полезно тем, кто впервые сталкивается со строительными формальностями.

До появления ИИ основную поддержку пользователи получали во время индивидуальных консультаций и через онлайн-общение с сотрудниками бюро. Новый инструмент не заменяет специалистов, а дополняет существующую систему помощи.

Как рассказала Байба Витолиня, идея создания собственного ИИ-ассистента появилась около года назад. Причиной стало постоянное обновление строительного законодательства и рост количества требований, которые необходимо учитывать как участникам строительного процесса, так и самому бюро. Использование искусственного интеллекта позволяет ускорить консультирование пользователей без расширения штата сотрудников.

Заместитель директора бюро и руководитель департамента информационных систем Улдис Янсонс сообщил, что разработка ассистента обошлась примерно в 100 тысяч евро. Сервис создан латвийскими разработчиками специально для Строительной информационной системы и обучен с учетом национального законодательства и особенностей строительной отрасли страны.

Если пилотный проект подтвердит свою эффективность, подобные цифровые помощники могут стать привычной частью государственных электронных услуг, помогая пользователям быстрее ориентироваться в сложных административных процедурах.