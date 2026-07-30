Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Заправляться стало еще дороже: цены на дизель резко выросли 1 479

Бизнес
Дата публикации: 30.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Топливо и деньги

Средняя цена дизельного топлива в Латвии за прошлую неделю увеличилась на 7,7%, а бензина марки АИ-95 — на 4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Европейской комиссией (ЕК).

Согласно статистике, с 20 по 26 июля средняя стоимость литра бензина АИ-95 составила 1,885 евро. Неделей ранее она равнялась 1,812 евро, а еще неделей раньше — 1,768 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива за тот же период достигла 1,936 евро за литр. Неделей ранее дизель стоил в среднем 1,798 евро, а двумя неделями раньше — 1,705 евро за литр.

По сравнению с началом года рост цен оказался еще более заметным. С первой недели января средняя стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 25,1%, а дизельного топлива — на 29,9%.

toplivo-7.png

Напомним, что 1 апреля в Латвии вступил в силу Закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры для снижения нагрузки на жителей и экономику. В частности, акциз на дизельное топливо был снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, а для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка составляет 21 евро за 1000 литров.

Первоначально льготную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции приняли решение продлить эту меру до конца 2026 года.

Несмотря на снижение акциза, нынешние цены остаются высокими. Абсолютный рекорд стоимости дизельного топлива в этом году был зафиксирован в период с 6 по 12 апреля, когда средняя цена достигла 2,12 евро за литр.

Исторический максимум цены бензина АИ-95 в Латвии был зарегистрирован летом 2022 года — 2,104 евро за литр, а дизельного топлива — 2,108 евро за литр.

Европейская комиссия публикует данные о средних ценах на топливо в странах Евросоюза каждую неделю.

×
Читайте нас также:
#цены #Латвия #бензин #энергетика #топливо #Европейская комиссия #экономика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Айвар Лембергс
Изображение к статье: женщина и мужчина за столом с банкнотами
Изображение к статье: производство снарядов
Изображение к статье: бутылки вина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Казино
В мире
Изображение к статье: Молодой человек на экране смартфона
В мире
Изображение к статье: Дидье Гаспар Оуэн Максимилиан.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Пикет против "дискриминации" неправительственных организаций
Политика
3
Изображение к статье: Совещание
В мире
Изображение к статье: Арманд Рукс
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: Казино
В мире
Изображение к статье: Молодой человек на экране смартфона
В мире
Изображение к статье: Дидье Гаспар Оуэн Максимилиан.
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео