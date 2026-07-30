Средняя цена дизельного топлива в Латвии за прошлую неделю увеличилась на 7,7%, а бензина марки АИ-95 — на 4%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Европейской комиссией (ЕК).

Согласно статистике, с 20 по 26 июля средняя стоимость литра бензина АИ-95 составила 1,885 евро. Неделей ранее она равнялась 1,812 евро, а еще неделей раньше — 1,768 евро за литр.

Средняя цена дизельного топлива за тот же период достигла 1,936 евро за литр. Неделей ранее дизель стоил в среднем 1,798 евро, а двумя неделями раньше — 1,705 евро за литр.

По сравнению с началом года рост цен оказался еще более заметным. С первой недели января средняя стоимость бензина АИ-95 увеличилась на 25,1%, а дизельного топлива — на 29,9%.

Напомним, что 1 апреля в Латвии вступил в силу Закон об ограничении роста цен на топливо, предусматривающий временные меры для снижения нагрузки на жителей и экономику. В частности, акциз на дизельное топливо был снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, а для маркированного дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка составляет 21 евро за 1000 литров.

Первоначально льготную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции приняли решение продлить эту меру до конца 2026 года.

Несмотря на снижение акциза, нынешние цены остаются высокими. Абсолютный рекорд стоимости дизельного топлива в этом году был зафиксирован в период с 6 по 12 апреля, когда средняя цена достигла 2,12 евро за литр.

Исторический максимум цены бензина АИ-95 в Латвии был зарегистрирован летом 2022 года — 2,104 евро за литр, а дизельного топлива — 2,108 евро за литр.

Европейская комиссия публикует данные о средних ценах на топливо в странах Евросоюза каждую неделю.