В первом полугодии жители Латвии оплатили банковскими картами покупки и услуги на 5,6 млрд евро — на 8% больше, чем годом ранее. Одновременно объем снятия наличных продолжил снижаться.

Жители Латвии продолжают все активнее пользоваться банковскими картами. По данным Банка Латвии, в первом полугодии 2026 года объем безналичных расчетов достиг 5,609 млрд евро, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом спрос на наличные деньги продолжил снижаться. За первые шесть месяцев года с банковских карт было снято 2,355 млрд евро — на 2,9% меньше, чем годом ранее.

Наибольший объем карточных платежей традиционно пришелся на магазины. В общей сложности жители страны потратили в торговых точках около 3,7 млрд евро, что на 6,8% больше, чем в первой половине 2025 года.

Самый высокий рост расходов среди крупных категорий показали покупки автомобилей и другого транспорта — объем таких платежей увеличился на 14,5% и достиг почти 463 млн евро.

Продолжили расти и траты на услуги. Так, расходы на профессиональные услуги увеличились на 11,4%, а на развлечения — сразу на 19,3%.

Заметно выросли также расходы в гостиницах и других местах размещения — на 18,6%. Оплата коммунальных услуг банковскими картами увеличилась почти на четверть — на 23,8%, что стало одним из самых высоких показателей роста среди всех категорий.

В то же время не все направления показали положительную динамику. Так, объем платежей банковскими картами авиакомпаниям снизился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также выросли расходы на ремонтные услуги, аренду автомобилей и сельскохозяйственные услуги — во всех трех категориях прирост составил 16,4%.

Статистика Банка Латвии подтверждает долгосрочную тенденцию: жители страны все чаще предпочитают безналичную оплату, а потребность в снятии наличных постепенно уменьшается. Одновременно растут расходы как на повседневные покупки, так и на услуги, путешествия и досуг.

Данные первого полугодия показывают, что использование банковских карт в Латвии продолжает расширяться. Безналичные расчеты становятся все более привычным способом оплаты практически во всех сферах — от супермаркетов до гостиниц и коммунальных услуг.