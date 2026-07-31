Держатели облигаций латвийской национальной авиакомпании airBaltic на собрании в понедельник, 3 августа, в 15.00 на платформе Zoom примут решение об отсрочке выплаты процентов по облигациям и возможностях привлечения финансирования, свидетельствует опубликованное уведомление о собрании держателей облигаций.

Ответственные должностные лица пока не раскрывают, каким именно будет предложение airBaltic по привлечению финансирования, а также каков будет его потенциальный объем. Латвию на собрании будет представлять Государственная казна.

В то же время в уведомлении airBaltic для держателей облигаций указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, подлежащих выплате 14 августа и 14 ноября текущего года. Иными словами, проценты не будут выплачены денежными средствами, а будут добавлены к основной сумме облигаций.

Также планируется принять решение об освобождении компании от требования соблюдать условия резервного счета обслуживания облигаций в отношении этих двух периодов выплаты процентов, а также об освобождении от предусмотренных условиями облигаций минимальных требований к ликвидности, чтобы держатели облигаций временно отказались от права считать невыполнение этих требований нарушением обязательств.

В уведомлении говорится, что airBaltic проводит всесторонний пересмотр структуры капитала, поэтому авиакомпания планирует привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на время проведения этого процесса. Держатели облигаций смогут принять участие в возможном временном финансировании после того, как будут разработаны его условия.

Для обеспечения большей гибкости и предоставления airBaltic возможности более эффективно и оперативно реализовать временное финансирование и связанные с облигациями изменения в будущем авиакомпания попросит держателей облигаций дать согласие на изменение отдельных требований к проведению собраний, предусмотренных договором доверительного управления.

В частности, планируется сократить минимальный срок уведомления о новых собраниях держателей облигаций с 21 дня до семи дней. В свою очередь, в отношении собраний, перенесенных из-за отсутствия кворума, минимальный срок повторного созыва предлагается сократить с 14 до трех дней.

Одновременно планируется изменить требования к кворуму, необходимому для принятия «специальной резолюции». Предлагается установить, что для новых собраний потребуется участие держателей облигаций, представляющих не менее 25% общей номинальной стоимости облигаций, тогда как для повторно созванных собраний будет достаточно присутствия хотя бы одного держателя облигаций.

Один из вопросов повестки дня предусматривает разрешение на принятие дополнительных долговых обязательств, необходимых для реализации временного финансирования, включая соответствующие соглашения между кредиторами (intercreditor arrangements), которые будут представлены держателям облигаций до проведения собрания.

В дополнительном уведомлении к собранию держателей облигаций говорится, что эмитент хотел бы вновь подтвердить, что программа полетов будет продолжаться в соответствии с запланированным расписанием как в период переговоров об условиях временного финансирования, так и в период пересмотра структуры капитала. Нарушений пассажирских перевозок не ожидается, говорится в сообщении.

В 2024 году airBaltic выпустила облигации на сумму 380 миллионов евро с годовой процентной ставкой 14,5%, при этом государство приобрело облигации на сумму 50 миллионов евро.

Как уже сообщалось, в четверг, 30 июля, правительство уполномочило Государственную казну представлять Латвию на собрании держателей облигаций airBaltic в понедельник, 3 августа, на котором авиакомпания планирует привлечь краткосрочное финансирование от держателей облигаций.

airBaltic уже продолжительное время ищет возможности стабилизировать финансовое положение компании, пересматривая бизнес-план и привлекая инвесторов и новое финансирование.

Также сообщалось, что оборот группы airBaltic в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и составил 779,344 миллиона евро. В свою очередь, убытки группы airBaltic в прошлом году составили 44,337 миллиона евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла в общей сложности 5,2 миллиона пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Летом прошлого года акционером airBaltic стала национальная авиакомпания Германии Lufthansa. В настоящее время Латвийскому государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей датскому предпринимателю Ларсу Тусену, — 1,62%, а прочим акционерам — 0,01%. Уставный капитал компании составляет 41,819 миллиона евро.

После первичного публичного размещения акций (IPO) airBaltic размер участия Lufthansa будет определяться исходя из рыночной цены IPO. Сделка также предусматривает, что после возможного IPO Lufthansa будет принадлежать не менее 5% капитала airBaltic. 30 августа 2024 года правительство Латвии договорилось, что после IPO государство должно сохранить в капитале airBaltic не менее 25% плюс одну акцию.

В августе прошлого года правительство также решило, что Латвия, как и Lufthansa, осуществит дополнительное вложение в размере 14 миллионов евро в airBaltic до проведения возможного IPO.

С учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке airBaltic приостановила подготовку к возможному IPO и в настоящее время не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году, говорится в годовом отчете авиакомпании.

В отчете отмечается, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания будет работать с отрицательным свободным денежным потоком, и, согласно текущим прогнозам, руководство ожидает, что для финансирования деятельности в зимнем сезоне 2026/2027 года потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 миллионов евро.