Если национальной авиакомпании airBaltic не удастся привлечь крупного стратегического инвестора, Латвия столкнется с серьезными долгосрочными последствиями для экономики. Такое мнение высказал управляющий партнер международной консалтинговой и аудиторской компании Grant Thornton Baltic в Латвии Райтис Логиньш.

Если национальной авиакомпании airBaltic не удастся привлечь значимого стратегического инвестора, Латвии придется считаться с серьезными долгосрочными последствиями и существенным негативным влиянием на экономику страны. Такое мнение высказал управляющий партнер международной консалтинговой и аудиторской компании Grant Thornton Baltic в Латвии Райтис Логиньш.

По его словам, после неудачи с проведением первичного публичного размещения акций (IPO) и отсутствия дальнейшего участия стратегического инвестора Lufthansa в развитии компании правительство сейчас использует фактически последнюю возможность привлечь крупного стратегического инвестора, чтобы сохранить airBaltic как предприятие, имеющее важное значение для национальных интересов Латвии, лидера региональных пассажирских авиаперевозок и ключевого перевозчика Рижского аэропорта.

«Если этот сценарий не реализуется, Латвии придется столкнуться с серьезными долгосрочными последствиями и достаточно значительным влиянием на экономику, которое будет вызвано утратой статуса регионального флагманского перевозчика в сфере пассажирских авиаперевозок», — подчеркнул Логиньш.

Он отметил, что нынешнее решение правительства можно рассматривать как последнюю попытку найти стратегического инвестора, который был бы заинтересован в дальнейшем развитии airBaltic как регионального авиационного игрока, а не в использовании наиболее ценного актива компании — современного авиапарка — исключительно в краткосрочных коммерческих целях.

По мнению Логиньша, при нынешних финансовых показателях компании уже нет оснований говорить ни о продолжении процесса IPO, ни о создании какой-либо совместной балтийской авиакомпании.

«Если привлечь инвестора не удастся, у государства останется крайне ограниченный выбор возможностей для сохранения той бизнес-модели компании, которая существовала в течение последнего десятилетия», — отметил эксперт.

Из публично доступной информации следует, что сейчас airBaltic ведет переговоры с существующими держателями облигаций о привлечении дополнительного краткосрочного финансирования, которое позволит обеспечить ликвидность компании до момента появления стратегического инвестора.

В ближайшее время авиакомпании предстоит решить сразу несколько серьезных финансовых вопросов, включая возврат государственного займа, выполнение требований по резервному счету облигаций, а также обеспечение финансирования предстоящего зимнего сезона.

Логиньш пояснил, что в корпоративных финансах стратегические инвесторы, как правило, не входят в капитал компаний, которые находятся на грани технического дефолта.

«Поэтому краткосрочное финансирование сейчас не является окончательным решением проблемы, а представляет собой необходимый мост, который позволит компании сохранить стабильность и даст потенциальным инвесторам возможность принять решение о долгосрочных вложениях», — подчеркнул он.

По словам эксперта, участие нынешних держателей облигаций может стать важным сигналом для потенциального инвестора о том, что кредиторы верят в будущее airBaltic и готовы предоставить компании время, необходимое для завершения сделки со стратегическим инвестором и приведения структуры капитала в порядок.

Логиньш также отметил, что вопрос будущего airBaltic касается не только одной авиакомпании.

«Речь идет об авиационной доступности Латвии, конкурентоспособности Рижского аэропорта и способности страны сохранить региональную экономическую инфраструктуру. Поэтому крайне важно найти решение, которое позволит компании продолжить развитие в интересах Латвии», — подчеркнул он.

Поскольку в оптимистичном сценарии сделку по привлечению стратегического инвестора планируется завершить уже этой осенью, компании необходимы дополнительные финансовые средства уже сейчас, чтобы обеспечить непрерывность деятельности до окончания переговоров.

В качестве возможных временных решений рассматривается участие существующих держателей облигаций с использованием различных финансовых инструментов.

Один из вариантов — выпуск приоритетных краткосрочных облигаций (Super-priority Notes), которые обеспечат новым кредиторам более высокий приоритет при возврате средств по сравнению с действующим выпуском облигаций на сумму 380 миллионов евро.

Еще одним вариантом является предоставление конвертируемого промежуточного займа (Convertible Bridge Debt), который при определенных условиях может быть преобразован в долю в капитале компании либо в долгосрочное финансирование.

Также рассматривается механизм обеспечения ликвидности (Liquidity Facility), при котором нынешние держатели облигаций пропорционально своим долям предоставят компании дополнительные средства для стабилизации ее финансового положения.

По словам Логиньша, все эти инструменты следует рассматривать исключительно как временный финансовый мост, который позволит сохранить устойчивость компании до прихода стратегического инвестора и завершения формирования долгосрочной структуры капитала.

Как сообщалось ранее, в четверг, 30 июля, правительство Латвии уполномочило Государственное казначейство представлять интересы государства на собрании держателей облигаций airBaltic, которое состоится в понедельник, 3 августа. На этой встрече авиакомпания намерена обсудить привлечение краткосрочного финансирования от владельцев облигаций.

airBaltic уже продолжительное время ищет способы стабилизировать свое финансовое положение, пересматривая бизнес-план, а также привлекая инвесторов и новые источники финансирования.

По итогам 2025 года оборот группы airBaltic по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% и достиг 779,344 млн евро. При этом чистый убыток сократился в 2,7 раза — до 44,337 млн евро. За прошлый год авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем годом ранее.

Летом прошлого года акционером airBaltic стала немецкая национальная авиакомпания Lufthansa. В настоящее время государству Латвии принадлежит 88,37% акций перевозчика, Lufthansa — 10%, датской компании Aircraft Leasing 1, принадлежащей финансовому инвестору Ларсу Тусену, — 1,62%, еще 0,01% акций находятся у других акционеров. Уставный капитал компании составляет 41,819 млн евро.

Согласно достигнутым ранее договоренностям, после проведения IPO размер пакета Lufthansa должен был определяться рыночной стоимостью размещения акций, однако авиакомпания должна была сохранить не менее 5% капитала airBaltic. Правительство Латвии в августе 2024 года также решило, что после IPO государству должно принадлежать не менее 25% плюс одна акция компании.

Кроме того, в августе прошлого года правительство постановило, что Латвия, как и Lufthansa, вложит в airBaltic по 14 млн евро в рамках подготовки к потенциальному IPO.

Однако с учетом финансовых результатов 2025 года и текущей ситуации на рынке airBaltic приостановила подготовку к размещению акций и больше не рассматривает IPO как возможный источник привлечения капитала в 2026 году.

В годовом отчете компании также отмечается, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, в 2026 году авиакомпания продолжит работать с отрицательным свободным денежным потоком. По текущим прогнозам руководства, для обеспечения деятельности в зимнем сезоне 2026/2027 годов компании потребуется дополнительное финансирование в размере от 100 до 150 миллионов евро.