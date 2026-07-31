Критикуемые латвийцами "налог на Temu" направлен вовсе не против интернет-покупок, а против потока дешевых товаров, которые быстро превращаются в мусор, считает экономист Эдгар Черковскис.

Главная цель обсуждаемого в Латвии так называемого "налога на Temu" заключается не в ограничении интернет-торговли и не в борьбе с китайскими маркетплейсами, а в сокращении импорта дешевых и некачественных товаров, которые после непродолжительного использования оказываются на свалке. Такое мнение в эфире TV24 высказал экономист и преподаватель Высшей школы экономики и культуры Эдгар Черковскис, пишет Otkrito.lv.

По его словам, сама по себе покупка товаров через интернет не является проблемой. "Вопрос в том, что именно мы покупаем и где мы это покупаем", - отметил эксперт. Черковскис считает, что основная идея введения нового налога заключается в борьбе с тем, что он назвал фактическим импортом отходов.

"Мне кажется, главная идея этого налога - бороться с импортом мусора", - заявил он.

"Мы думаем: "О, здорово, купили". Но ценности - никакой. Ценность - ноль. Мы немного попользовались вещью и выбросили ее. Но ведь она остается здесь". По словам эксперта, такие товары становятся серьезной проблемой для системы обращения с отходами.

"Это мусор, который нужно перерабатывать. Он действительно загрязняет нашу окружающую среду. Это огромная нагрузка на нашу систему обращения с отходами", - подчеркнул Черковскис.

Он отметил, что дискуссия не должна сводиться исключительно к вопросам конкуренции или торговли с Китаем. "Речь идет не о том, что рынок якобы искажается или что мы поддерживаем Китай. Конечно, это тоже часть общей картины. Но главная идея заключается в том, что нужно избавиться от импорта дешевых, некачественных вещей, которые потом остаются здесь и загрязняют нашу окружающую среду".

По мнению экономиста, расходы государства на сбор, транспортировку, переработку и утилизацию таких товаров могут оказаться выше, чем выгода, которую получают покупатели от их приобретения. "У меня нет точных данных, но я убежден, что затраты на покупку этих "безделушек", их перевозку до полигона и последующую переработку значительно превышают ту сумму, на которую люди их покупают. Это очень большая нагрузка для государства", - заключил Черковскис.