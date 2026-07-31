Объем потребления природного газа в Латвии в первые шесть месяцев этого года вырос на 26,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В первые шесть месяцев 2026 года в Латвии было потреблено 6,174 тераватт-часов (ТВт·ч) природного газа, тогда как за аналогичный период прошлого года было потреблено 4,883 ТВт·ч природного газа.

В частности, в июне этого года в Латвии было потреблено 189 731 мегаватт-часа (МВт·ч) природного газа, что на 4,3% меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года.

В январе этого года в Латвии было потреблено 2,344 ТВт·ч природного газа, что на 98,2% больше, чем в том же месяце прошлого года. В январе этого года объем потребления природного газа в Латвии стал самым большим с 2018 года, с которого в статистическом управлении имеются соответствующие данные.

В свою очередь, в феврале в Латвии было потреблено 2,139 ТВт·ч природного газа, что на 29,3 % больше, чем в феврале прошлого года, в марте - 708 019 МВт·ч, что на 25,3 % меньше, в апреле - 497 688 МВт·ч, что на 10,3 % меньше, а в мае в Латвии было потреблено 294 927 МВт·ч природного газа, что на 14,6 % меньше.