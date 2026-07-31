Лембергс охарактеризовал ситуацию на примере принципа безопасности, указав, что в моменты, когда убытки становятся неизбежными, необходимо принять решение отказаться от замысла, а не продолжать бороться за него любой ценой.

Он подчеркнул, что, по его мнению, «Rail Baltica» с самого начала был популистским и безответственным проектом. Лембергс отметил, что, ознакомившись с первоначальным экономическим обоснованием проекта, увидел в нём необоснованно оптимистичные прогнозы по пассажиропотоку и грузопотоку, которые, по его мнению, не соответствовали реальной ситуации в странах Балтии.

Депутат также выразил уверенность, что средства, вложенные в проект до сих пор, было бы целесообразнее направить на развитие существующей железнодорожной инфраструктуры, создав качественное сообщение между Таллином и Берлином, что обошлось бы значительно дешевле.

Он также обратил внимание на существенный рост стоимости проекта, напомнив, что первоначально в Латвии называлась сумма примерно в 1,2 миллиарда евро, тогда как сейчас речь идёт более чем о 12 миллиардах евро. В то же время, по его мнению, по-прежнему нет достаточного объёма пассажиров и грузов, который мог бы оправдать такие инвестиции.

Лембергс также отметил, что железнодорожное сообщение между Таллином и Берлином уже существует, хотя во время поездки требуется смена поездов или ширины колеи. По его мнению, это свидетельствует о том, что совершенствование существующей инфраструктуры было бы более рациональным решением, чем строительство новой линии.