В Даугавпилсе хорошо развита металлообработка, поэтому город способен производить железнодорожные вагоны и трамваи. Игнорировать этот потенциал совершенно неправильно, считает министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс.

После посещения даугавпилсских предприятий министр заявил, что вопрос о привлечении латвийских машиностроителей к госзаказам необходимо рассмотреть на уровне Координационного совета по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам.

В минувшую среду Э. Таварс посетил Даугавпилс, после чего поделился впечатлениями от поездки с nra.lv.

«В Даугавпилсе… я познакомился практически со всем спектром местного производства — от тяжёлого машиностроения до высокоточных оптических приборов Pulsar с высокой добавленной стоимостью, которые особенно востребованы на рынке США. Мы также посетили крупнейшего производителя хлеба в Латвии — предприятие Latvijas maiznieks.- Рассказал Эдгар Таварс:

После знакомства с этими компаниями у меня сложилось впечатление, что они достаточно сильные. Их экономические показатели неплохие, предприятия развиваются и осваивают средства европейских структурных фондов. В целом впечатление от Даугавпилса положительное.

Однако меня беспокоит ситуация на восточной границе страны. На мой взгляд, главная задача заключается в том, чтобы в Даугавпилсе не закрылось ни одно предприятие. Государству необходимо сделать всё возможное, чтобы поддерживать их своими заказами и одновременно создавать условия для открытия новых производств».[/quote]

Отвечая на вопрос о рисках закрытия предприятий или сокращения производства, министр отдельно упомянул Даугавпилсский локомотиворемонтный завод.

«Риск существует. Речь идёт о Даугавпилсском локомотиворемонтном заводе. Я не говорю, что он может закрыться, поскольку работа у предприятия есть и будет. Однако завод получил бы значительно больше возможностей для реорганизации и развития, если бы ему поступали заказы и из Риги.

Латвия закупает вагоны в других странах и даже не рассматривает предложения местных производителей. В Даугавпилсе развита металлообработка, здесь можно выпускать железнодорожные вагоны и трамваи. Игнорировать это совершенно неправильно. Этот вопрос необходимо вынести на уровень Координационного совета по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам, чтобы латвийское машиностроение было вовлечено в государственные проекты и получало заказы. Здесь также есть возможности для производства продукции военного назначения.

Я вижу перспективу сотрудничества с Даугавпилсским локомотиворемонтным заводом и городским самоуправлением», — отметил Таварс.

Говоря о предприятии Latvijas maiznieks, министр подчеркнул, что ему необходимо помочь с развитием инфраструктуры, чтобы компания могла расширяться и строить новые производственные объекты.

По его словам, к сотрудничеству следует привлекать и Даугавпилсский университет. Это позволит обеспечить предприятия, выпускающие продукцию с высокой добавленной стоимостью, квалифицированными специалистами.

Я не считаю, что в Даугавпилсе всё плохо. Напротив, город является своеобразным магнитом для окружающих регионов. При этом серьёзной проблемой станет закрытие тюрьмы. Люди, которые много лет работали в Даугавпилсе, вряд ли поедут трудиться в Лиепайскую тюрьму. В то же время они не смогут сразу трудоустроиться и на предприятия, выпускающие высокотехнологичную продукцию.

Человек, который много лет работал у станка в сфере металлообработки, также вряд ли сможет сразу перейти к производству оптических приборов. Необходимо понимать различия между этими профессиями и заранее продумывать возможности переквалификации», — заявил министр.

Уже сегодня в Кабинете министров состоится заседание Координационного совета по крупным и стратегически важным инвестиционным проектам.