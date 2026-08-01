За последнюю неделю стоимость топлива в столицах Балтии изменилась разнонаправленно. В Риге бензин и дизель подешевели, тогда как в Таллине и Вильнюсе цены продолжили расти.

На прошлой рабочей неделе Рига стала единственной из трех балтийских столиц, где цены на основные виды автомобильного топлива снизились. В то же время в Таллине и Вильнюсе бензин и дизельное топливо подорожали.

По данным мониторинга агентства ЛЕТА, в пятницу на автозаправочной станции Circle K на улице Краста в Риге бензин АИ-95 стоил 1,744 евро за литр. За неделю его цена снизилась на 6,3%. Дизельное топливо подешевело на 5,7% — до 1,834 евро за литр.

В Вильнюсе ситуация оказалась противоположной. На заправке Circle K на проспекте Саванорю бензин АИ-95 подорожал на 3,5% и достиг 1,799 евро за литр. Стоимость дизельного топлива выросла на 3%, превысив отметку в два евро и составив 2,039 евро за литр.

Самый заметный рост цен за неделю зафиксирован в Таллине. Там бензин подорожал на 6,9% — до 1,849 евро за литр, а дизель — сразу на 9,5%, до 1,959 евро за литр.

Таким образом, к концу недели самый дорогой бензин продавался в Таллине, а самый дешевый — в Риге. Дизельное топливо дороже всего стоило в Вильнюсе, где его цена превысила 2 евро за литр, тогда как наиболее низкой она оставалась в латвийской столице.

Изменилась и стоимость автогаза. В Риге его цена снизилась на 4,2% — до 0,915 евро за литр. В Таллине автогаз подешевел на 2%, до 0,958 евро за литр, а в Вильнюсе стоимость осталась без изменений — 0,759 евро за литр.

Для автомобилистов это означает, что сейчас именно Рига остается самым выгодным местом для заправки бензином и дизельным топливом среди столиц стран Балтии, тогда как в Литве и особенно в Эстонии расходы на топливо за последнюю неделю выросли.