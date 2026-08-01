Европейский центральный банк сообщил, что в общественном голосовании по выбору нового дизайна банкнот евро уже приняли участие шесть миллионов человек. Высказать свое мнение жители Европы могут до 21 сентября.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сообщил, что общественный опрос по выбору нового дизайна банкнот евро уже собрал около шести миллионов ответов. (Проголосовать можно здесь >>)

Десять финальных проектов были представлены 23 июля во Франкфурте президентом ЕЦБ Кристин Лагард. До 21 сентября жители европейских стран могут выбрать понравившийся вариант оформления будущих банкнот.

На выбор предложены две концепции — «Европейская культура» и «Реки и птицы». Именно вокруг этих тем разработаны все представленные дизайны.

По словам Кристин Лагард, банкноты являются не только платежным средством, но и одним из символов Европы, а новый дизайн должен отражать общие ценности и культурную идентичность жителей стран еврозоны.

Работа над новыми банкнотами началась с общеевропейского конкурса, в котором приняли участие более 1200 дизайнеров. Из них 25 авторов получили возможность подготовить проекты, после чего независимое жюри выбрало десять лучших вариантов.

Для жителей Латвии нынешнее голосование имеет особое значение. Впервые после присоединения страны к еврозоне они могут напрямую повлиять на выбор дизайна будущих банкнот.

Как пояснил руководитель Управления наличного денежного обращения Банка Латвии Янис Блумс, при вступлении Латвии в еврозону в 2014 году дизайн второй серии евро уже был утвержден, поэтому такой возможности тогда не было.

После завершения общественного опроса ЕЦБ опубликует его результаты и учтет их вместе с оценками экспертов. Окончательное решение по новому дизайну Совет управляющих Европейского центрального банка планирует принять до конца этого года.

Затем выбранный вариант доработают, протестируют и подготовят к массовому производству. Новые банкноты появятся в обращении в ближайшие годы, однако старые не утратят платежную силу и еще долго будут использоваться параллельно с новой серией.

Это первая полная смена дизайна банкнот евро с момента их появления в обращении в 2002 году, поэтому именно нынешнее голосование определит, как будут выглядеть европейские деньги в ближайшие десятилетия.