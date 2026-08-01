Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) утвердила новую редакцию правил пользования Инчукалнским подземным газохранилищем. Изменения связаны с обновлением законодательства и развитием рынка природного газа.

Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила новую редакцию правил пользования Инчукалнским подземным газохранилищем. Обновленные нормы приводят порядок его работы в соответствие с изменениями Закона об энергетике и действующей моделью рынка природного газа.

Одной из ключевых новаций стал новый порядок предоставления услуг по хранению газа и резервированию рыночной части мощностей хранилища.

Теперь стоимость рыночных продуктов хранения будет определяться на аукционах. Их проведение и правила участия будет организовывать оператор системы в соответствии с утвержденным положением об аукционе.

В новой редакции правил также уточнено, какие вопросы регулирует документ, расширены возможности резервирования мощностей по пятилетнему групповому продукту, а также обновлены и дополнены используемые термины.

Кроме того, оператор получил право устанавливать плату за хранение запасов природного газа без приобретения отдельного продукта мощности, а также определять размер гарантийного обеспечения, необходимого для участия в аукционах.

Отдельный раздел посвящен ситуациям, когда участник рынка не выполняет обязательства, принятые по итогам аукциона. Новые нормы должны сделать распределение мощностей более прозрачным и предсказуемым.

Фактически изменения затрагивают не бытовых потребителей, а компании, использующие Инчукалнское газохранилище для хранения и торговли природным газом. Для обычных жителей новые правила не означают автоматического изменения тарифов на газ.

Проект документа находился на общественном обсуждении с 21 мая по 5 июня, а в июле КРОУ провела согласительное совещание с участниками рынка.

В комиссии отмечают, что обновленные правила должны обеспечить соответствие действующему законодательству и способствовать более эффективному использованию Инчукалнского подземного газохранилища — одного из ключевых объектов газовой инфраструктуры стран Балтии.