Сегодня держатели облигаций airBaltic рассмотрят сразу несколько важных предложений компании — от отсрочки выплаты процентов до привлечения нового финансирования. От их решения зависит, насколько гибко авиакомпания сможет решать проблему нехватки средств в ближайшие месяцы.

Держатели облигаций латвийской национальной авиакомпании airBaltic сегодня в 15:00 соберутся на внеочередное заседание, где рассмотрят пакет предложений, направленных на укрепление финансового положения перевозчика.

Главный вопрос повестки — отсрочка выплаты процентов по облигациям, которые должны быть перечислены инвесторам 14 августа и 14 ноября. Вместо денежных выплат компания предлагает капитализировать проценты, то есть добавить их к основной сумме долга.

Проще говоря, инвесторы не потеряют начисленные проценты, но получат их позже — после погашения облигаций.

Кроме того, airBaltic просит временно освободить компанию от части финансовых обязательств, предусмотренных условиями выпуска облигаций. Речь идет, в частности, о требованиях к резервному счету и минимальному уровню ликвидности. Это должно дать перевозчику больше свободы в управлении денежными средствами.

Еще один важный вопрос — привлечение временного финансирования. Компания сообщила, что пересматривает структуру капитала и ищет дополнительные средства, которые помогут обеспечить достаточную ликвидность до завершения этого процесса. Предполагается, что нынешние держатели облигаций также смогут участвовать в предоставлении такого финансирования.

Для ускорения принятия решений airBaltic предлагает изменить правила проведения собраний держателей облигаций. В частности, сократить сроки уведомления о новых заседаниях и снизить требования к кворуму, чтобы необходимые решения можно было принимать быстрее.

Пока компания не раскрывает, какой объем финансирования планируется привлечь и на каких условиях. Латвию на собрании будет представлять Государственная касса.

При этом перевозчик подчеркивает, что переговоры с инвесторами не повлияют на пассажиров. Полетная программа продолжит выполняться по расписанию, и изменений в расписании рейсов не ожидается.

Финансовые трудности airBaltic сохраняются уже продолжительное время. В 2025 году группа сократила убытки почти в три раза — до 44,3 млн евро, а выручка выросла до 779,3 млн евро. Однако в компании признают, что в 2026 году свободный денежный поток останется отрицательным.

Согласно годовому отчету, для финансирования деятельности в зимнем сезоне 2026/2027 годов перевозчику потребуется дополнительно привлечь от 100 до 150 млн евро.

Именно поэтому сегодняшнее собрание инвесторов считается одним из ключевых этапов в поиске решения финансовых проблем компании.