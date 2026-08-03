В понедельник на собрании держателей облигаций национальной авиакомпании "airBaltic", на котором планировалось решить вопрос об отсрочке процентных платежей по облигациям и возможностях привлечения финансирования, не удалось собрать необходимый кворум, поэтому 17 августа планируется организовать повторное собрание, свидетельствует информация на сайте Госказны.

В соответствии с поручением Кабинета министров Госказна представляла на этом собрании государство. Позиция государства по голосованию ранее была утверждена на закрытой части заседания правительства.

Как сообщалось, должностные лица до собрания не сообщали, каким будет предложение "airBaltic" по привлечению финансирования, а также его потенциальный объем.

В заявлении "airBaltic" для держателей облигаций было указано, что на собрании планируется принять решение о капитализации процентных платежей, которые должны быть произведены 14 августа и 14 ноября этого года. Капитализация предусматривает, что проценты не будут выплачены деньгами, а будут добавлены к основной сумме облигаций.

"airBaltic" указала, что проводит всеобъемлющий пересмотр структуры капитала, поэтому планирует привлечь временное финансирование, чтобы обеспечить достаточную ликвидность на время проведения пересмотра. Держатели облигаций смогут участвовать в возможном временном финансировании, когда будут разработаны его условия.

В 2024 году "airBaltic" выпустила облигации на сумму 380 млн евро с процентной ставкой 14,5% годовых, в том числе государство приобрело облигации на сумму 50 млн евро.

"airBaltic" уже длительное время ищет возможности для стабилизации финансовой ситуации, пересматривая бизнес-план и привлекая инвесторов и новое финансирование.

Как сообщалось, убытки концерна "airBaltic" в первом квартале этого года составили 70,064 млн евро, что в 2,4 раза больше, чем в первом квартале 2025 года. Оборот концерна увеличился на 12,3% до 149,086 млн евро.

Оборот концерна "airBaltic" в прошлом году по сравнению с 2024 годом увеличился на 4,2% до 779,344 млн евро, а убытки составили 44,337 млн евро, что в 2,7 раза меньше, чем в 2024 году. В 2025 году авиакомпания перевезла 5,2 млн пассажиров, что на 1% больше, чем в 2024 году.

Летом прошлого года акционером "airBaltic" стала немецкая национальная авиакомпания "Lufthansa". В настоящее время государству принадлежат 88,37% акций "airBaltic", "Lufthansa" - 10% акций, предприятию финансового инвестора Ларса Тусена "Aircraft Leasing 1" - 1,62%, а 0,01% - другим акционерам. Основной капитал компании составляет 41,819 млн евро.

В годовом отчете "airBaltic" отмечается, что с учетом финансовых результатов 2025 года и ситуации на рынке компания приостановила планы первичного публичного размещения акций (IPO) и на данный момент не рассматривает его как потенциальный источник капитала в 2026 году.

В отчете указано, что, несмотря на ожидаемое улучшение операционной и коммерческой деятельности, авиакомпания в 2026 году будет работать с отрицательным свободным денежным потоком, и ее руководство прогнозирует, что финансирования деятельности в зимний сезон 2026/2027 года потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 млн евро.