В Латвии продолжается спор вокруг новых правил торговли продуктами питания. Производители рассчитывают, что изменения помогут увеличить присутствие местной продукции на полках магазинов, тогда как торговые сети предупреждают о возможных негативных последствиях и просят президента не спешить с их утверждением.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич пока не принял решение, подписывать ли поправки к Закону о запрете недобросовестной торговой практики, которые Сейм утвердил 23 июля. Документ получил широкую поддержку парламента — за него проголосовал 81 депутат, пишет nra.lv.

Поправки являются частью более широкой политики государства, направленной на поддержку латвийских производителей и увеличение доли местных продуктов в магазинах.

Одновременно Министерство экономики продолжает реализацию меморандума о торговле продуктами питания, подписанного в 2025 году. Осенью власти планируют оценить результаты его действия и представить новые предложения по снижению цен и расширению ассортимента продукции латвийского производства.

Что изменится

Поправки предусматривают два ключевых изменения.

Во-первых, магазины должны будут рассчитываться с поставщиками продуктов не позднее чем через 20 дней после реализации товара. Если раньше стороны могли договориться о более длительных сроках оплаты, то теперь такая возможность исключается.

Во-вторых, закон более четко определяет случаи, когда поставщики и торговые сети смогут изменять согласованные объемы поставок, чтобы сократить количество споров и судебных разбирательств.

Производители поддерживают изменения

Представители пищевой отрасли считают, что новые правила помогут сделать отношения между производителями и торговыми сетями более справедливыми.

«По нашему мнению, принятые поправки являются важным шагом к более справедливым отношениям в цепочке поставок продуктов питания», — заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис.

Положительно изменения оценивает и председатель совета Латвийской федерации предприятий пищевой промышленности Инара Шуре.

«Мы положительно оцениваем то, что законодатель и Министерство экономики прислушались к аргументам отрасли и были готовы искать решения», — отметила она.

При этом некоторые представители отрасли считают поправки лишь первым шагом и ожидают осенью новых мер по продвижению латвийских товаров.

Торговые сети не согласны

Латвийская ассоциация торговцев продуктами питания выступает против принятого закона.

Исполнительный директор ассоциации Янис Дубултс считает, что новые правила вводятся слишком быстро и не дают участникам рынка времени подготовиться.

Кроме того, он полагает, что закон должен защищать не только производителей, но и любую сторону, которая в конкретной ситуации оказывается слабее.

Еще один аргумент торговцев касается импортной продукции.

По словам Дубултса, новые сроки расчетов прежде всего затронут крупных иностранных поставщиков, поскольку значительная часть фруктов и ягод, продающихся в Латвии, импортируется. По его оценке, в этой категории около 80% продукции приходится на импорт.

Почему власти делают ставку на местные продукты

Представители перерабатывающей отрасли уверены, что проблема выходит далеко за рамки сроков оплаты.

Председатель Центрального союза латвийских молочников Янис Шолкс рассказал, что ежедневно между Латвией, Литвой и Эстонией курсируют десятки грузовиков, перевозящих латвийское молоко. После переработки за рубежом оно возвращается в латвийские магазины уже как импортная продукция.

По его словам, сейчас товары латвийских молокопереработчиков занимают лишь около половины внутреннего рынка, несмотря на то что сырье зачастую произведено именно в Латвии.

Шолкс считает, что любые изменения, способные укрепить позиции местных производителей, заслуживают поддержки, и отмечает, что за последний год уже удалось добиться небольшого роста продаж продукции латвийского производства.

Окончательное решение за президентом

В последние годы тема цен на продукты и поддержки местных производителей стала одной из ключевых в экономической политике Латвии. Правительство пытается одновременно сдерживать рост цен и увеличивать присутствие латвийских товаров в крупных торговых сетях, большинство которых принадлежат иностранным компаниям.

Окончательное решение теперь остается за президентом. Если поправки вступят в силу, они станут одним из инструментов государственной политики по поддержке латвийских производителей и увеличению доли местной продукции на полках магазинов.