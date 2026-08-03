Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Штрафы за нейросети: Евросоюз ввел новые требования к компаниям 0 67

Бизнес
Дата публикации: 03.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Новые правила являются частью общеевропейского Закона об искусственном интеллекте

CgatGPT

С воскресенья в Европейском союзе вступили в силу новые требования к прозрачности использования искусственного интеллекта. Теперь компании, которые создают или распространяют профессиональный контент с помощью ИИ, обязаны четко указывать, что он был сгенерирован искусственным интеллектом.

Новые правила являются частью общеевропейского Закона об искусственном интеллекте (AI Act), который вводится поэтапно. Их главная цель — помочь пользователям отличать реальные материалы от созданных или измененных с помощью ИИ.

Согласно требованиям, чат-боты и другие системы искусственного интеллекта должны сообщать пользователям, что они взаимодействуют именно с ИИ. Изображения, тексты, аудио- и видеоматериалы, созданные нейросетями, должны сопровождаться специальными пометками или цифровыми водяными знаками. За несоблюдение этих требований компаниям могут грозить крупные штрафы.

Отдельные требования касаются систем распознавания эмоций, биометрической классификации, дипфейков, а также публикаций по общественно значимым темам, если они созданы искусственным интеллектом без проверки или редактирования человеком.

В Евросоюзе отмечают, что развитие генеративного ИИ позволяет создавать дезинформацию в беспрецедентных масштабах, поэтому новые меры должны сохранить доверие пользователей к информации, которую они видят, слышат и читают.

При этом правила распространяются только на профессиональное использование искусственного интеллекта. Частные пользователи, применяющие нейросети исключительно в личных целях, под действие новых требований не подпадают.

Для уже работающих систем ИИ предусмотрен переходный период — они должны полностью соответствовать новым требованиям до 2 декабря 2026 года. Исключения сделаны для художественных, творческих, сатирических и вымышленных произведений.

Крупнейшие технологические компании уже начали готовиться к новым правилам. TikTok требует от авторов помечать созданные ИИ изображения, аудио- и видеоролики и сообщает, что уже промаркировал более трех миллиардов единиц контента. Meta использует на Facebook и Instagram отметку AI Info, а Google вместе с Nvidia, OpenAI и Apple разрабатывает технологии цифровой маркировки контента.

Вместе с тем представители технологической отрасли предупреждают, что чрезмерное количество различных меток и юридических уведомлений может, наоборот, запутать пользователей и усложнить восприятие информации.

×
Читайте нас также:
#штрафы #искусственный интеллект #TikTok #google #дезинформация #Meta #Евросоюз
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Новые евро
Изображение к статье: airBaltic
Изображение к статье: посылка из Temu
Изображение к статье: airBaltic

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: ядерная бомба
В мире
Изображение к статье: мусоровоз
Наша Латвия
Изображение к статье: Молоко и вода
Люблю!
Изображение к статье: флаги США и Украины
В мире
1
Изображение к статье: столб дыма
В мире
Изображение к статье: Самолет НАТО Иконка видео
Наша Латвия
1
Изображение к статье: ядерная бомба
В мире
Изображение к статье: мусоровоз
Наша Латвия
Изображение к статье: Молоко и вода
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео