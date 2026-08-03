С воскресенья в Европейском союзе вступили в силу новые требования к прозрачности использования искусственного интеллекта. Теперь компании, которые создают или распространяют профессиональный контент с помощью ИИ, обязаны четко указывать, что он был сгенерирован искусственным интеллектом.

Новые правила являются частью общеевропейского Закона об искусственном интеллекте (AI Act), который вводится поэтапно. Их главная цель — помочь пользователям отличать реальные материалы от созданных или измененных с помощью ИИ.

Согласно требованиям, чат-боты и другие системы искусственного интеллекта должны сообщать пользователям, что они взаимодействуют именно с ИИ. Изображения, тексты, аудио- и видеоматериалы, созданные нейросетями, должны сопровождаться специальными пометками или цифровыми водяными знаками. За несоблюдение этих требований компаниям могут грозить крупные штрафы.

Отдельные требования касаются систем распознавания эмоций, биометрической классификации, дипфейков, а также публикаций по общественно значимым темам, если они созданы искусственным интеллектом без проверки или редактирования человеком.

В Евросоюзе отмечают, что развитие генеративного ИИ позволяет создавать дезинформацию в беспрецедентных масштабах, поэтому новые меры должны сохранить доверие пользователей к информации, которую они видят, слышат и читают.

При этом правила распространяются только на профессиональное использование искусственного интеллекта. Частные пользователи, применяющие нейросети исключительно в личных целях, под действие новых требований не подпадают.

Для уже работающих систем ИИ предусмотрен переходный период — они должны полностью соответствовать новым требованиям до 2 декабря 2026 года. Исключения сделаны для художественных, творческих, сатирических и вымышленных произведений.

Крупнейшие технологические компании уже начали готовиться к новым правилам. TikTok требует от авторов помечать созданные ИИ изображения, аудио- и видеоролики и сообщает, что уже промаркировал более трех миллиардов единиц контента. Meta использует на Facebook и Instagram отметку AI Info, а Google вместе с Nvidia, OpenAI и Apple разрабатывает технологии цифровой маркировки контента.

Вместе с тем представители технологической отрасли предупреждают, что чрезмерное количество различных меток и юридических уведомлений может, наоборот, запутать пользователей и усложнить восприятие информации.