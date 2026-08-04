Ваш автор признается в не очень патриотичном личном выборе: летней порой в магазине выбираю Mleko, а не Piens. Ибо в жару местный товар скисает в холодильнике существенно быстрей, чем из недалекой страны, где его предварительно подвергают термообработке. А учитывая, что в пачке тот же литр, но уже не 2%, а 3,2%, так это еще выгодней!

Нормативы Евросоюза прямо запрещают государствам отдавать предпочтение местным производителям при организации публичных конкурсов. Вместе с тем, данная тема – поддержка отечественных товаров - является излюбленной у национальных политиков, благосклонно воспринимаясь электоратом. Как же выйти из ситуации? В Латвии в ближайшее время появится «центр компетенций в области доставки продуктов и услуг питания». Это предусматривают поправки к Закону об обороте продовольствия, которые на минувшей неделе рассматривала Комиссия Сейма по бюджету и финансам (налогам).

Самыe короткие цепи – не самые дешевые

В настоящее время, указано в аннотации к законопроекту, в стране отсутствуют обязательные требования к поставщикам «кратких цепей поставки продуктов». В свою очередь, принцип добровольности «не обеспечивает единый подход…»

«Соблюдая специфику пищевой отрасли, особые требования в области оборота продовольствия», Кабинету Министров будут отданы права устанавливать особый порядок в данной сфере. Это, кроме прочего, должно «содействовать развитию производства местных продуктов, развитию сетей коротких поставок продуктов и широчайшему использованию продуктов местного происхождения…»

При разработке документа, законодатели консультировались с Министерством земледелия, Министерством финансов и Бюро контроля закупок.

Лига Сейяне, заместитель отдела продовольственной отрасли Минземледелия, напомнила на заседании парламентской Комиссии, что 9 июня были приняты поправки к Закону о публичных закупках. В частности, обязательные «зеленые» принципы теперь стали лишь рекомендательными. На это, сказала специалист, уже позитивно отреагировала пищевая отрасль.

Вместе с тем, «опасения и волнения» в сельскохозяйственном ведомстве возникают в силу того, что муниципалитеты, проводя конкурсы на закупку продуктов (к примеру, для школ), прежде всего ориентируются на самую низкую предлагаемую цену. Поэтому создание «центра компетенций» позволит обеспечить сбыт высококачественной, местной, продукции, которая обозначена почетным знаком Минземледелия – «Зеленая ложечка».

«Три четверти товаров не из Латвии», - признал ситуацию в пищевой отрасли депутат Эдмундс Юревицс, председатель фракции «Новое Единство».

Школы, больницы, армия

Мартиньш Цимерманис – крестьянин из Бауского края и долголетний председатель правления Латвийского центра сельских консультаций и образования (SIA LLKC), сказал, что в закупках продовольствия в стране образовался «вакуум».

– Даже стабильные предприниматели ощущают, что конкурировать с Польшей очень, очень трудно. Вместе с тем, в государствах Евросоюза думают о «безопасности внутреннего рынка», отметил г-н Цимерманис.

– Нам, крестьянам, важно быть востребованными на местных закупках.

Среди потенциальных рынков сбыта предприниматель-общественник назвал: школы, больницы, армию. «Многие государства эту систему создали. Мы познакомились с примером Франции. Даже на уровне президента это определили. Насчет безопасности это важно, что выращено здесь, на месте…» Пилотный проект послужит началом новых, цифровых закупочных платформ, которые должны быть устойчивы к кибератакам. «Самоуправления очень ждут этого, также предприниматели, работающие в общественном питании».

– У нас граница Литвы очень близка, - подчеркнул селянин из Земгале, полагая, между тем, что его земляки сумеют все произвести гораздо лучше, чем соседи из Жемайтии. Неясно, впрочем, на каких доводах основывается уверенность г-на Цимерманиса, а равно и то, отчего ему так категорически претит продукция, к примеру, с Подляшья и Мазур. Ведь Речь Посполита трудится на рынке продовольствия по тем же, что и весь Евросоюз, нормативам – а что у нее объемы выпуска неизмеримо шире, так это вряд ли можно объяснить каким-то заговором против ферм ЛР.

Белый порошок

Кроме всего прочего, сам факт изготовления молока в Латвии ни о чем не говорит. Ведь сей продукт в индустриальном производстве ныне является восстановленным, т.е. выпущенным из порошка. А на него может пойти все то же сырье из… Польши. Поскольку латвийское либо было продано за рубеж, либо переработано в более маржинальный товар – масло, сыр.

Артис Лапиньш, руководитель Бюро надзора за закупками, заявил, что «вопрос назревал много лет»:

– Это направление, по которому нужно идти, и мы максимально коллег поддержим со своей стороны, чтобы был результат.

Ивета Заке, заместитель отдела политики закупок Министерства финансов, сказала, что в ведомстве Мариса Кучинскиса «определенно понимают необходимость поддержки».

Между тем, на комиссии Сейма прозвучали сомнения – а не будут ли руководители на местах выполнять обязательства перед национальными поставщиками чисто формально, втихаря закупая польский картофель? Господин Цимерманис пообещал, что продовольственно-ветеринарные органы будут осуществлять аудит продукции.

– Мы очень хорошо знаем, что производят крестьяне. Можем конкретно идентифицировать…

Сельские хозяева будут предоставлять свои данные для каталога продукции, потому ее объем смогут точно рассчитать, а выращенное или надоенное за рубежом нельзя будет выдать за товар местных фермеров. Несколько сложней окажется выяснить, где и какие блюда произведены для общепита – но и тут на помощь придут цифровые платформы.

Местное — значит здоровое?

Между тем, в столице – на крупнейшем рынке закупок продовольствия, после отмены Правил Кабинета Министров N 353 о «зеленых» закупках, ожидают большой встряски. Латвийская ассоциация биологического сельского хозяйства в лице своего главы Мартиньша Гайкенса бьет тревогу!

«При ослаблении инструментов, оценивающих при закупках сотрудничество с биологическими местными производителями и одновременно отменяющих требования об использовании биологических продуктов, возникает резонный вопрос - как государство планирует достичь целей в развитии биологического сельского хозяйства и обеспечении более здорового питания для детей», - подчеркивает М. Гайкенс.