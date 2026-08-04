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«Постоянно что-то менять неправильно»: пониженный НДС на продукты призывают сделать постоянным 0 29

Бизнес
Дата публикации: 04.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: томаты
ФОТО: LETA

Пониженную ставку НДС на основные продукты питания в Латвии не следует отменять после окончания годичного эксперимента, считает ведущий исследователь Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе. По ее мнению, льготную ставку стоит не только сохранить, но и распространить почти на все продукты питания.

Пониженная ставка НДС на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца должна сохраниться и после окончания установленного срока действия. Такое мнение в интервью Латвийскому радио высказала руководитель отдела содействия развитию сельскохозяйственного рынка и ведущий исследователь Института агроресурсов и экономики (AREI) Ингуна Гулбе.

По ее словам, постоянное изменение налоговой политики не приносит пользы ни покупателям, ни торговле.

«Постоянно что-то менять было бы неправильно», — отметила исследователь, отвечая на вопрос о судьбе пониженной ставки после июня 2027 года.

Гулбе выразила надежду, что льготный НДС сохранится и после завершения годичного периода действия нынешней меры.

Она также считает, что пониженная ставка должна распространяться не только на четыре категории товаров, а практически на все продукты питания. По ее словам, именно такая практика действует во многих странах Европейского союза.

«Мысль о том, что каждые полгода или год что-то нужно менять, некорректна хотя бы потому, что в большинстве стран Европейского союза действует пониженная ставка НДС на продукты питания», — отметила Гулбе.

По мнению исследователя, первые результаты уже говорят в пользу этой меры. После введения с 1 июля пониженной ставки НДС на хлеб, молоко, мясо птицы и яйца цены на эти продукты начали снижаться, поэтому отказаться от льготы впоследствии будет непросто.

Фактически сейчас в Латвии проходит своеобразный эксперимент: сниженная ставка НДС в размере 12% вместо прежних 21% введена только для четырех наиболее востребованных групп продуктов и будет действовать до 30 июня 2027 года. После этого правительству предстоит решить, сохранять ли льготу, отменить ее или расширить на другие продукты.

Вопрос НДС на продукты остается одним из наиболее обсуждаемых в контексте роста стоимости жизни. Сторонники льготной ставки считают, что она помогает сдерживать цены, тогда как окончательную оценку эффективности этой меры власти смогут дать после завершения срока ее действия.

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#цены #Латвия #налоговая политика #правительство #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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