Два, на первый взгляд, не связанных между собой явления нашей латвийской жизни. Первое — самый слабый результат централизованных экзаменов в этом году школьники показали на экзамене по математике — 42,4%. Второе — куда делись миллиарды, выделенные на Rail Baltica.

Напомним, что минимальный порог не преодолел 2591 школьник, из них 1599 — учащиеся 11-х классов и профессиональных учебных заведений. Также экзамен по математике на оптимальном уровне не сдали 660 учеников 12-х классов программ дистанционного обучения и 332 ученика 12-х классов общеобразовательных средних школ и гимназий.

На этом фоне странным выглядит неподдельное изумление экспертов и должностных лиц по поводу того, как Латвия могла запороть такой проект, как Rail Baltica («Балтийский рельс»), на реализацию которого Евросоюз принес нам на блюдечке с золотой каемочкой много-много миллиардов европейских денег.

Как они это подсчитали?

Премьер-министр Андрис Кулбергс подчеркнул, что странам Балтии необходимо искать способы пересмотреть проект и сократить его стоимость. По словам Кулбергса, он "выходил за рамки" в плане дополнительных решений, которых не было в первоначальной модели проекта. В качестве одной из возможностей он упомянул снижение предусмотренной скорости поездов, что, по мнению премьера, могло бы дать экономию.

Кулбергс также поставил под сомнение расчеты пассажиропотока. Премьеру непонятно, почему в исследовании 2024 года прогнозируется, что к 2050 году Rail Baltica будут пользоваться 53 миллиона пассажиров, тогда как в исследовании 2011 года речь шла о 3,4 миллиона пассажиров. По его оценке, в такой ситуации деньги осваиваются без связи с реальностью.

В итоге плохого знания арифметики, согласно последней оценке, стоимость первой очереди Rail Baltica в странах Балтии может достичь 14,3 миллиарда евро. Из этой суммы на Латвию приходится 5,5 миллиарда евро, однако с учетом индексации расходы могут вырасти до шести миллиардов евро. Общая стоимость проекта, по данным анализа затрат и выгод, может составить 23,8 миллиарда евро.

Для сравнения, в предыдущем анализе затрат и выгод 2017 года общая стоимость Rail Baltica оценивалась в 5,8 миллиарда евро.

У них рельсы длиннее, но легче

Еще больше удивился политолог Филипп Раевскис.

В качестве примера странных решений приводится тендер на закупку железнодорожных стрелочных переводов, который, по его словам, закончился удорожанием на 40%. Аналогичный рост стоимости произошел и при закупке рельсов.

«Как можно было так запороть тендер?» — задался вопросом политолог, выразив надежду, что Латвии в итоге не придется покупать стрелочные переводы и рельсы по завышенной цене и что в этом вопросе возобладает здравый смысл. То есть умение считать.

Напомним, что совместное предприятие стран Балтии AS RB Rail отвергло прозвучавшие в программе Nekā personīga утверждения о том, что рельсы для проекта Rail Baltica закупаются значительно дороже рыночной цены. В компании подчеркнули, что сравнивать централизованный семилетний контракт с небольшими разовыми закупками Latvijas dzelzceļš (LDz) некорректно.

В сюжете программы говорилось, что LDz недавно получил предложения на закупку термоупрочненных рельсов примерно на 300 евро за тонну дешевле, чем в тендере RB Rail. Однако в совместном предприятии пояснили, что речь идет о принципиально разных механизмах закупок. Консолидированный договор рассчитан на семь лет, охватывает объемы в десятки раз больше и включает гарантии цены, поставок и качества на весь период.

Вот как. Но позвольте, разве один из основополагающих принципов торговли — «оптом дешевле» — в случае Латвии отменили?

В RB Rail настаивают: прямое сравнение с закупками Latvijas dzelzceļš (LDz) неверно, поскольку речь идет о совершенно разных масштабах и условиях.

Полностью согласны: закупаемые в гигантских масштабах рельсы должны быть гораздо дешевле разовой закупки LDz. Если «железка» закупает относительно небольшие партии рельсов под конкретные текущие нужды, то Rail Baltica заключает рамочный договор сразу на семь лет вперед и на объем в десятки тысяч тонн.

Особое внимание в компании уделяют и техническим различиям. Для высокоскоростной железной дороги используются более длинные и усиленные рельсы, рассчитанные на движение поездов со скоростью до 249 километров в час. Так, может, прав премьер-министр? Может, нам не надо так быстро и сломя голову стремиться на Запад? У нас для этого пока что есть airBaltic, да и Ryanair.

От длины рельсов расстояние не меняется

Говорят, что чем длиннее рельсы, тем меньше сварных соединений на пути. Отлично, значит, закупленные более длинные рельсы будут способствовать экономии. Если бы так. Оказывается, более длинные рельсы дороже. Но ведь от длины рельсов не зависит общее расстояние рельсового пути — допустим, 300 километров от границы до границы не превратятся в 400. И еще нюанс — стоимость рельсов зависит не от их длины, а от веса, а 300 км должны весить одинаково, сложен ли путь из длинных или коротких рельсов. Если не считать экономии на сварочных работах в первом случае.

В публичной дискуссии особенно активно обсуждается тот факт, что Литва отказалась участвовать в общей закупке и приобрела часть рельсов отдельно — по более низкой цене. Вероятно, у них там другая математика.

Дорогие «стрелочники»

Впрочем, считать в «Балтийском рельсе» умеют. «Это та самая компания, где правление получает астрономические зарплаты», — отметил Раевскис. Ничего удивительного, если зарплаты у них подсчитываются в тоннах. Да и самих руководителей мегапроекта у нас считают дюжинами — на предприятии, отвечающем за реализацию проекта в Латвии, за почти 12 лет существования у руля побывали 12 разных руководителей. Такие вот высокооплачиваемые стрелочники.

А если совсем не политкорректно — в свое время такие «ошибки в счете» назывались приписками и очковтирательством, а еще хищением общественной собственности. И за них вполне могли «оставить на второй год» и дольше — вплоть до 15 лет согласно приговору.

Кстати, про сроки: по оценке экспертов, если продолжать строительство без изменений, латвийский участок Rail Baltica будет завершен только к 2045 году.

Решительнее всего высказался бывший градоначальник Вентспилса Айвар Лембергс. Он охарактеризовал ситуацию на примере принципа безопасности, указав, что в моменты, когда убытки становятся неизбежными, необходимо принять решение отказаться от замысла, а не продолжать бороться за него любой ценой.