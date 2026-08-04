Несмотря на снижение ставки НДС для ряда основных продуктов питания, большинство жителей Латвии пока не заметили изменений в своих расходах.

Почти 70% жителей Латвии заявили, что не заметили снижения цен на продукты питания после введения пониженной ставки НДС на отдельные категории товаров. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком Citadele совместно с исследовательским агентством Norstat.

По данным исследования, 69% респондентов не ощутили изменений в стоимости продуктовой корзины. При этом 15% сообщили, что их расходы на продукты немного сократились, еще 1% отметил существенное снижение затрат.

В то же время 8% участников опроса заявили, что тратят на продукты больше, чем раньше, а 7% признались, что вообще не отслеживают свои повседневные расходы на питание.

Наиболее заметным эффект снижения цен оказался для молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет — о сокращении расходов сообщили 19% опрошенных. Такой же показатель зафиксирован среди жителей в возрасте от 60 до 74 лет. Реже всего изменения замечали респонденты в возрасте 50–59 лет: 72% из них ответили, что не почувствовали снижения цен.

По словам главного экономиста Citadele Карлиса Пургайлиса, такой результат закономерен. Он пояснил, что пониженная ставка НДС распространяется только на четыре группы продуктов — хлеб, молоко, мясо птицы и яйца, тогда как общие расходы семьи зависят от всей продуктовой корзины, скидок в магазинах и изменения цен на другие товары.

Иными словами, даже если отдельные продукты стали дешевле, общий чек может практически не измениться, если одновременно выросли цены на другие покупки или семья редко приобретает товары, на которые распространяется льготная ставка.

Экономист также считает, что делать окончательные выводы пока рано. По его мнению, влияние сниженного НДС следует оценивать в течение нескольких ближайших месяцев, чтобы понять, насколько налоговые изменения действительно отражаются на ценах в магазинах.

При этом Пургайлис отметил, что в целом финансовое положение жителей улучшается. Рост заработной платы и покупательной способности способствует увеличению потребительских расходов, даже если снижение цен на отдельные продукты пока не привело к заметной экономии семейного бюджета.

Напомним, с 1 июля в Латвии действует пониженная ставка НДС — 12% вместо 21% — на четыре основные группы продуктов: хлеб, молоко, мясо птицы и яйца. Пока эта мера введена на один год — до 30 июня 2027 года.