Снижение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на основные продукты питания уже привело к росту спроса на них. Об этом во вторник на пресс-конференции, посвященной первым итогам действия льготной ставки НДС, заявил министр экономики Латвии Виктор Валайнис.

По словам министра, главная цель реформы достигнута — цены на основные продукты снизились как минимум на запланированные 7,4%.

Подводя итоги первого месяца, Валайнис отметил, что наиболее заметно подешевело молоко — его цена снизилась в среднем на 8,4%, что на один процентный пункт превышает первоначальный прогноз. Цена мяса птицы уменьшилась на 7,8%, хлеба — на 7,7%, а яиц — на 7,5%.

Министр подчеркнул, что теперь важно сохранить льготную ставку НДС не как временную меру, а сделать ее постоянной.

По его словам, снижение налога помогает не только покупателям, но и отечественным производителям продуктов питания. Благодаря росту спроса предприятия получают возможность увеличивать объемы производства, что положительно отражается на экономике страны в целом.

«Уже спустя месяц мы видим очевидные преимущества для общества и экономики Латвии. Все участники процесса выполнили свои задачи, благодаря чему удалось добиться такого результата», — заявил Валайнис.

Исполнительный директор АО «Rīgas piena kombināts» Артур Чирьевскис отметил, что производители рассматривают снижение НДС как первый шаг к распространению льготной ставки и на другие категории продуктов питания.

В свою очередь директор Центра защиты прав потребителей (PTAC) Зайга Лиепиня сообщила, что после введения сниженной ставки ведомство начало проверки торговых точек. В ходе первых инспекций были проверены 55 магазинов, и в десяти из них специалисты выявили нарушения.

После консультаций с PTAC торговые предприятия добровольно обязались устранить выявленные несоответствия. Повторные проверки показали, что большинство нарушений уже устранено.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Янис Дубултс подтвердил, что снижение цен заметно увеличило спрос.

По данным торговых сетей, продажи куриного мяса выросли как минимум на 15%, молока — на 10%, яиц — на 11%, а хлеба — на 9%.

Дубултс считает, что государству следует и дальше использовать механизм снижения НДС, поскольку он одновременно уменьшает расходы жителей и стимулирует экономическую активность. Он также поддержал предложение сделать льготную ставку долгосрочной и распространить ее на более широкий перечень продуктов.

Напомним, что с 1 июля в Латвии ставка НДС на четыре основные группы продуктов питания — хлеб, молоко, мясо птицы и яйца — была снижена с 21% до 12%. Пока эта мера рассчитана до 30 июня 2027 года.

Власти, производители и торговые сети оценивают первые результаты снижения НДС положительно, отмечая одновременно снижение цен и рост спроса. Однако окончательно оценить эффективность этой меры можно будет лишь спустя несколько месяцев, когда станет понятно, сохранится ли достигнутый эффект в долгосрочной перспективе.