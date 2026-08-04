После прекращения работы пограничного пункта «Патерниеки» на латвийско-белорусской границе латвийские перевозчики начали искать партнеров в Литве и Польше, чтобы выполнить обязательства перед клиентами и минимизировать убытки.

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Как сообщил представитель Автотранспортной дирекции (ATD) Виктор Закис, латвийские транспортные компании уже ведут переговоры с литовскими и польскими перевозчиками, которые могли бы принять грузы и продолжить их доставку.

По данным ATD, за первые семь месяцев этого года через пункт пропуска «Патерниеки» было зарегистрировано 12 803 грузовых автомобиля с товаром. На момент прекращения работы пункта действовали 179 активных бронирований для грузовиков с грузом. Теперь перевозчикам придется переоформлять сопроводительные документы или искать альтернативные способы выполнения контрактов.

Основным направлением перевозок через «Патерниеки» была доставка грузов в страны Центральной Азии, где латвийские компании передавали их следующим перевозчикам.

«Закрытие пункта пропуска, безусловно, окажет влияние на отрасль международных автоперевозок. Уже сейчас латвийские перевозчики активно ищут партнеров в Литве и Польше, которые смогут взять на себя часть перевозок, чтобы снизить финансовые потери и обеспечить выполнение поставок», — отметил Закис.

Ранее МВД Латвии предложило правительству официально приостановить работу пограничного пункта «Патерниеки». Если это решение будет утверждено Кабинетом министров, пересечение латвийско-белорусской границы через этот пункт станет невозможным как для пассажиров, так и для грузового транспорта.

«Патерниеки» остается единственным автомобильным пунктом пропуска на границе Латвии и Беларуси. Продолжает работать только железнодорожный пограничный переход в Индре, которым пользуются исключительно грузовые поезда.

Проект решения правительства рассматривается в срочном порядке. В МВД объясняют необходимость закрытия пункта задачами по укреплению государственной безопасности, более эффективному противодействию нелегальной миграции и рациональному использованию ресурсов Государственной пограничной охраны.

В министерстве также напоминают, что Беларусь продолжает способствовать попыткам незаконного пересечения внешней границы Евросоюза, создавая дополнительную нагрузку на латвийские службы.

Одновременно ранее сообщалось, что с 31 июля в пункте «Патерниеки» возникли технические проблемы с информационными системами, из-за чего проведение пограничного контроля стало невозможным. Государственная пограничная охрана рекомендует при необходимости пользоваться пунктами пропуска Мядининкай и Шальчининкай на литовско-белорусской границе.

Напомним, что Латвия продлила до конца года режим усиленной охраны границы с Беларусью из-за сохраняющегося миграционного давления. Кроме того, Служба государственной безопасности неоднократно рекомендовала жителям страны воздержаться от поездок в Россию и Беларусь, предупреждая о высоких рисках вербовки, разведывательной деятельности и различных провокаций.

Закрытие «Патерниеки» может существенно изменить логистику международных грузоперевозок через Латвию. Пока перевозчики пытаются оперативно перестроить маршруты, окончательные последствия для отрасли будут зависеть от того, насколько долго сохранится ограничение работы единственного автомобильного перехода на белорусской границе.