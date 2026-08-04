Ассоциация автоперевозчиков «Latvijas auto» выступила против планов закрыть автомобильный пункт пропуска «Патерниеки» на границе с Беларусью. По мнению организации, это не остановит нелегальную миграцию, но приведет к потере транзитных доходов и части рынка грузоперевозок.

Ассоциация автоперевозчиков «Latvijas auto» призвала правительство отказаться от идеи закрыть автомобильный пункт пропуска «Патерниеки» на латвийско-белорусской границе. Представители отрасли считают, что такая мера негативно скажется на латвийских перевозчиках и экономике страны.

В организации отмечают, что после закрытия единственного автомобильного перехода грузопоток не исчезнет, а просто переместится в Литву и Польшу. В результате Латвия может потерять транзитные доходы, рабочие места в Латгале и часть рынка международных перевозок.

При этом ассоциация поддерживает меры по противодействию гибридным угрозам со стороны Беларуси, однако считает полное закрытие пункта пропуска чрезмерной мерой.

По мнению перевозчиков, основной поток нелегальных мигрантов пересекает так называемую «зеленую» границу, а не проходит через официальные пункты пропуска. Поэтому именно действующий пограничный переход позволяет государству наиболее эффективно контролировать перемещение людей и грузов.

«Latvijas auto» также критикует процедуру подготовки решения. В ассоциации обращают внимание, что в пояснительной записке к проекту, по их словам, не анализировались возможные альтернативы и экономические последствия закрытия перехода. Кроме того, проект не предусматривает сроков действия ограничений и механизма их последующего пересмотра.

Еще одной проблемой перевозчики называют ситуацию, сложившуюся в последние дни. С 31 июля пункт пропуска фактически не работает из-за технических неполадок в информационных системах, и у границы уже скопились десятки грузовых автомобилей.

Председатель правления «Latvijas auto» Александр Поцилуйко заявил, что безопасность и экономические интересы не должны противопоставляться друг другу. По его словам, многие страны усиливают контроль на границах, не прекращая движение грузового транспорта.

В качестве примеров он привел США, где на границе с Мексикой используются сканеры, анализ рисков и другие технологии контроля, а также Польшу, которая во время миграционного кризиса сохранила грузовое сообщение через пункт пропуска Корошчин.

Ассоциация предлагает вместо полного закрытия усилить контроль на границе, внедрить обязательное сканирование грузов, расширить систему анализа рисков и предварительной регистрации перевозчиков. Кроме того, организация призывает установить четкий срок возможных ограничений, предусмотреть переходный период для уже следующих грузов и оценить экономические последствия принимаемого решения.

Сейчас проект распоряжения находится на согласовании и должен быть рассмотрен Кабинетом министров в срочном порядке. Если правительство поддержит инициативу МВД, «Патерниеки» будут закрыты для автомобильного движения. Это единственный действующий автомобильный пункт пропуска на латвийско-белорусской границе. Железнодорожный переход в Индре продолжит обслуживать только грузовые поезда.

В МВД необходимость закрытия объясняют продолжающимся миграционным давлением со стороны Беларуси. Министерство считает, что мера позволит эффективнее использовать ресурсы Государственной пограничной охраны, усилить защиту государственной границы и снизить угрозы общественной безопасности.