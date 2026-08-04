Новая 3-комнатная за 480 евро в месяц в 10 км от Тукумса, без коммуналки.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Латвии имеется 44% домохозяйств, считающихся «слишком обеспеченными, чтобы получать муниципальную помощь в решении жилищного вопроса, но в то же время недостаточно состоятельными, чтобы приобрести качественное жилье по рыночным ценам».

Для них и предназначена госпрограмма жилищного строительства с низкой арендной платой, за которую взялось Министерство экономики. Вчера ведомство Викторса Валайниса (Союз «зеленых» и крестьян) отчиталось о проделанной работе по задаче 034, записанной в декларации Кабинета Министров (КМ).

17 смелых самоуправлений

Именно столько муниципальных образований Латвии участвует ныне в жилищной программе, финансируемой через государственный институт Altum с весьма льготными условиями – 30-летний кредит с ежегодной ставкой 0,69%. На самом деле, от начала работ проходит 32 года – выплата процентов начинается после завершения стройки, которое нужно обеспечить через 2 года.

Начали в 2022 году с объема в 42,9 миллионов евро и 467 квартир в регионах. На сегодня сумма оборотных средств в программе – 104 889 850 евро, заключены 15 договоров на 1140 квартир.

Роль местной власти в строительстве велика: «Программа поддержки позволяет самоуправлениям строить жилье с низкой арендной платой для лиц, чья профессиональная деятельность способствует развитию местной экономики, обеспечению безопасности, а также развитию сфер образования, здравоохранения и других областей. Самоуправления самостоятельно определяют категории лиц, имеющих право на аренду такого жилья. При этом они обязаны проверять соответствие претендующих на жилье домохозяйств установленным КМ пороговым уровням дохода, которые ежегодно пересматриваются с учетом среднегодового показателя инфляции в стране».

На сегодня лидером является Лиепая, за ней Валмиерский край, Елгава. Неплохо идет дело в Тукумском, Бауском, Цесисском краях. В общем, что называется, хорошо, но мало – в государстве имеется 42 самоуправления. А Латгалия на карте жилищных инвестиций и вовсе смотрится белым пятном…

Вдвое больше прежнего

По данным Минэкономики, объем дотируемого регионального жилищного строительства ныне удвоил жилплощадь, которая строилась в провинции в период 2010-2024 гг. «В отдельных краях, где в настоящее время реализуются проекты строительства жилья с низкой арендной платой, с момента глобального финансового кризиса не было построено ни одного нового многоквартирного дома».

«В большинстве случаев квартиры сдаются семьям с детьми и специалистам, в том числе занятым в таких сферах, как производство, здравоохранение и социальное обслуживание, образование, оборона, обязательное социальное страхование, телекоммуникации и информационные технологии», - отмечается в документе Минэкономики.

Ведомство приводит сведения по аренде – в Елгаве это 6 евро за кв. м, в селе Семе Тукумского края (около 10 км от регионального центра) - 6,71 евро. «Это значительно ниже того, чем было бы при финансировании проектов за счет займа коммерческого банка; в таких случаях арендную плату пришлось бы установить на уровне в среднем 12 EUR/м2». Имеется в виду, конечно же, с выплатой ипотеки.

Но и без того выплаты на семью отнюдь не назовешь символическими – тот же тукумский проект предусматривает 3-комнатные квартиры в 71,6 м – а это значит, что в месяц семье надо будет платить 480,44 евро. Только аренда – без учета коммунальных. При этом SIA Tukuma Īres Nami достраивает «колхозную» незавершенку.

С другой стороны, выплаты за ипотечное жилье в Риге или Рижском регионе обойдутся в настоящее время в 13-15 евро за квадрат.

Надо еще 50 000 000 евро в год

Данный запрос Минэкономики позволит расширить географию строительства и повысить его интенсивность. Тем самым можно было бы возводить дополнительно 463 квартиры в год – это примерно полтора десятка таких трехэтажных зданий, как в Семе, или целый небольшой городок.

Предлагается два варианта – либо привлечь средства из финансирования Евросоюза сразу на 150 млн. на 3 года, либо заложить в госбюджет по 50 млн. в год. Пока же с финансированием не просто туго – оно закончилось, и новые заявки удовлетворить не на что.

Кабинет Министров отнес к компетенции Минэкономики – «провести распределение» данных средств на период до 2030 года. Т.е., в основу берется срок полномочий XV Сейма.

Между тем, предлагаемые для домохозяйств финансовые условия, что называется, впритык – ведь с оплатой отопления и прочего, та же тукумская квартира будет стоить все 600. Соразмерно с ипотекой. Однако несомненным плюсом является то, что изначальный взнос для участников проектов составляет всего-то две месячные арендные платы.

Если же это была бы ипотечная квартира, то даже при получении гарантии Altum для молодых специалистов, для старта необходимо было бы 5-10% стоимости, т.е. 7,5-15 тысяч евро при ориентировочной цене 3-комнатной в 100-150 тысяч евро.

Отдельная тема – это то, что программа не ставит в обязанность получателям строить именно новое жилье. Например, в городе-передовике Земгале, SIA Jelgavas īres nami переоборудует бывшие общежития. Вопрос, конечно, интересный – насколько коррелируют с ценой, близкой к рынку нового строительства, здания «малосемеек» эпохи плановой экономики...

Между тем, самоуправление Елгавы весной сего года утвердило новые финансовые потолки семейных доходов, для возможного получения жилья низкой аренды. Для домохозяйства, где проживают минимум 2 лица, в месяц не должно быть более: 1743 евро для 1-комнатной квартиры, 3003 евро – для 2-комнатной, 4597 евро – для 3-комнатной.

Елгавский дом на ул. Ганибу – можно сказать, образцовый. В 3-комнатной квартире, площадью 76,3 кв. м, 2 балкона и 2 санузла. Самые маленькие 1-комнатные, 25,5 кв. м. К аренде предлагают уже полностью отделанные, оборудованные кухонной мебелью и комплектом встроенной техники, квартиры. Счетчики тепла – индивидуальные, энергоэффективность класса A+. Таки можно жить!