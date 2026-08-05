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Что произошло с ценами после снижения НДС: появились первые итоги 0 276

Бизнес
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тележка с продуктами и скидкой
ФОТО: BB.LV/AI

Спустя месяц после снижения НДС на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы цены на эти продукты не вернулись к прежнему уровню. По данным платформ сравнения цен и статистики, в среднем они остаются примерно на 7,5% ниже, чем в июне.

Первый месяц после введения сниженной ставки НДС на четыре группы продуктов показал, что большинство магазинов действительно снизили цены для покупателей. Более того, к началу августа стоимость этих товаров не вернулась к прежнему уровню, пишет Latvijas Avīze.

По данным платформы сравнения цен Cenu depo, хлеб, молоко, яйца и мясо птицы в июле в среднем стоили на 7,5% дешевле, чем месяцем ранее. При этом цены на товары, для которых ставка НДС осталась на уровне 21%, практически не изменились.

Представитель платформы Артур Зыков отметил, что именно эта разница отражает эффект снижения налога. По его словам, к началу августа цены на эти товары по-прежнему оставались примерно на 7,5% ниже июньского уровня.

Анализ показал, что у 83% товаров, подешевевших в июле, стоимость с тех пор не изменилась. При этом снижение затронуло не весь ассортимент. Цены уменьшились примерно у 67% товаров, подпадающих под льготный НДС, у 21% они остались прежними, а около 8% товаров даже подорожали.

Платформа Lēta pārtika отмечает, что торговые сети снижали цены не одновременно. Так, Lidl начал корректировать стоимость отдельных товаров еще в июне, а в Rimi и Maxima наиболее заметное снижение произошло 30 июня и 1 июля. В остальных сетях цены постепенно уменьшались в течение июля.

Результаты подтверждают и данные Центрального статистического управления. По его информации, сильнее всего подешевело молоко — на 8,4%. Цены на мясо птицы снизились на 7,8%, на хлеб — на 7,7%, а на яйца — на 7,5%.

Для обычного покупателя экономия пока выглядит небольшой. Если приобрести по одному товару из каждой льготной категории — буханку хлеба, литр молока, десяток яиц и килограмм куриного мяса, — выгода составит в среднем около 71 цента.

Вместе с тем снижение цен уже повлияло на покупательское поведение. По данным Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания, в июле выросли продажи всех четырех категорий товаров. Спрос на куриное мясо увеличился на 15%, на яйца — на 11%, на молоко — примерно на 10%, а на хлеб — на 9%.

Одновременно розничный товарооборот в июле вырос на 3,5–4%, что свидетельствует об увеличении объемов покупок.

Первые результаты показывают, что снижение НДС действительно отразилось на ценниках. Теперь главным вопросом остается, насколько долго этот эффект сохранится в условиях меняющейся стоимости сырья, логистики и других расходов производителей и торговых сетей.

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#цены #торговля #Латвия #потребление #НДС #экономика #статистика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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