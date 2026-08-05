На одном из самых загруженных участков Видземского шоссе под Ригой начали испытания нового дорожного покрытия с биологическими добавками. Если эксперимент окажется успешным, такая технология может сделать строительство дорог более экологичным без ущерба для их долговечности.

На участке Видземского шоссе (A2) в Ропажском крае у границы Риги (12,88–13,48 км) в рамках исследовательского проекта уложили экспериментальное асфальтовое покрытие, в котором часть традиционного битума заменена добавками биологического происхождения. Проект реализует компания Vianova при поддержке ГП Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Как поясняют участники проекта, лабораторных испытаний недостаточно — чтобы оценить реальные свойства нового покрытия, его необходимо протестировать в условиях интенсивного движения.

Проект «Разработка устойчивых асфальтобетонных смесей с уменьшенным углеродным следом» направлен на создание дорожного покрытия, которое позволит сократить выбросы CO₂ при производстве, сохранив при этом эксплуатационные характеристики на уровне традиционного асфальта. Всего планируется разработать и испытать шесть различных видов теплых асфальтобетонных смесей.

Руководитель производственного отдела Vianova Роландс Изакс отметил, что экспериментальный участок стал результатом международного сотрудничества, объединившего опыт латвийских и зарубежных специалистов.

По его словам, лабораторные испытания показали, что новые смеси с пониженным уровнем выбросов CO₂ обладают характеристиками, сопоставимыми с традиционными. Теперь предстоит проверить, насколько долговечными они окажутся в условиях реальной эксплуатации.

Руководитель проектов отдела исследований и развития Центра компетенций автомобильных дорог LVC Янис Бауманис подчеркнул, что проект позволит одновременно протестировать несколько технологий производства асфальта, потенциально снижающих расход энергоресурсов и объем вредных выбросов.

Он отметил, что выбранный участок идеально подходит для испытаний благодаря своему техническому состоянию и очень высокой транспортной нагрузке. Уже через несколько лет специалисты смогут сравнить, как экспериментальные покрытия стареют по сравнению с традиционными.

Выбранный участок трассы давно нуждался в ремонте: на покрытии появились поперечные и продольные трещины, сетка растрескивания и локальные разрушения. При этом это один из самых загруженных участков дорог в Латвии. В 2025 году среднесуточная интенсивность движения здесь превышала 40 тысяч автомобилей, причем примерно каждый восьмой автомобиль был грузовым.

На участке длиной 600 метров старое покрытие сняли на глубину 10 сантиметров, после чего уложили шестисантиметровый связующий слой и четырехсантиметровый верхний слой. Экспериментальное покрытие уложено только в правой полосе, по которой проходит основная часть грузового транспорта.

Всего используется шесть различных типов асфальтобетонных смесей, отличающихся содержанием битума, биосвязующих компонентов и переработанного асфальта.

Подрядчик предоставляет на экспериментальное покрытие такую же гарантию, как и на обычные дорожные работы, — три года. При этом проект реализуется без привлечения средств государственного бюджета.

Это уже не первый подобный эксперимент. В 2024 году на соседнем участке Видземского шоссе испытывали асфальт, в котором часть битума заменили лигнином. Пока специалисты не выявили дефектов, связанных с использованием этой добавки или переработанного асфальта. Однако в LVC подчеркивают, что главный вопрос — долговечность покрытия. Именно поэтому наблюдение за экспериментальными участками продолжится в течение нескольких лет, поскольку существенные различия по сравнению с обычным асфальтом могут проявиться только со временем.

Если испытания подтвердят надежность новых материалов, Латвия сможет использовать более экологичные технологии дорожного строительства, позволяющие снизить выбросы углекислого газа без ущерба для качества автомобильных дорог.