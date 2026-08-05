Благоприятная погода позволила латвийским аграриям ускорить уборку урожая. По оценкам специалистов, урожай озимых культур в этом году обещает быть хорошим, хотя результаты заметно различаются в зависимости от региона.

После затяжных дождей, которые в начале сезона мешали сельхозработам, в Латвии активизировалась уборочная кампания. В последние дни погода благоприятствует работе в полях, и фермеры стараются наверстать упущенное время, пишет Latvijas Avīze.

По данным Латвийского центра консультаций и образования на селе, по всей стране завершается уборка озимого ячменя, а также начался обмолот озимого рапса и пшеницы.

Специалисты прогнозируют хороший урожай озимых культур. Этому способствовали постепенное наступление весны, достаточное количество тепла и влаги в период вегетации, благодаря чему растения хорошо развивались.

По предварительным оценкам, средняя урожайность озимой пшеницы составляет 4,6 тонны с гектара, ржи — 4,2 т/га, озимого ячменя — 4,3 т/га, озимого рапса — 2,3 т/га. Урожайность картофеля оценивается примерно в 27 тонн с гектара.

Однако ситуация в регионах складывается по-разному. Наиболее высокий потенциал урожайности сохраняется в Земгале, которую традиционно считают главным зерновым регионом страны.

В Курземе на результаты повлияли погодные контрасты. В начале сезона растения испытывали нехватку влаги, а затем сильные июльские дожди на севере региона подтопили поля, что осложнило уборку и может сказаться на качестве зерна.

В Латгале дополнительной проблемой стали последствия нескольких тяжелых для сельского хозяйства лет. Из-за финансовых трудностей многие хозяйства были вынуждены сократить расходы на удобрения и уход за посевами, что привело к распространению сорняков и снижению потенциала урожая. В отдельных местах сильные дожди и ветер также вызвали полегание зерновых культур.

Хорошие новости приходят и от картофелеводов. Благодаря теплой погоде и достаточной влажности почвы клубни развиваются успешно, а в некоторых хозяйствах уже началась уборка ранних сортов.

Погода в ближайшие недели будет играть ключевую роль. Если условия останутся благоприятными, аграрии смогут завершить уборку без серьезных потерь и сохранить качество урожая.