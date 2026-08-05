Три латвийских производителя древесных пеллет подписали меморандум с Министерством климата и энергетики, обязавшись в первую очередь обеспечивать продукцией внутренний рынок. Решение принято на фоне дефицита пеллет и резкого роста цен перед отопительным сезоном.

Три латвийских производителя древесных пеллет добровольно обязались в приоритетном порядке поставлять свою продукцию на внутренний рынок. Об этом сообщило Министерство климата и энергетики.

Меморандум подписали компании Palleteries (бренд Top granulas), Latgranula и Baltic Wood Trade. Документ предусматривает, что производители будут стремиться обеспечивать латвийские домохозяйства достаточным количеством пеллет, придерживаться прозрачной ценовой политики и считать энергетическую безопасность местных потребителей своим приоритетом.

Инициатива появилась после того, как с начала лета жители столкнулись с резким ростом цен и сложностями при покупке пеллет. В конце июля сразу несколько крупных производителей перестали принимать новые заказы, сосредоточившись на выполнении уже заключенных контрактов.

Министр климата и энергетики Янис Витенбергс призвал присоединиться к меморандуму и другие предприятия отрасли.

По его словам, Латвия производит достаточно пеллет, чтобы в первую очередь обеспечить собственных жителей, а уже затем экспортировать продукцию.

Несмотря на нынешний дефицит в продаже, проблема заключается не в нехватке производственных мощностей. По данным Латвийской ассоциации биомассы LATbio, предприятия страны способны выпускать около 1,8 млн тонн пеллет в год, тогда как внутреннее потребление составляет примерно 350 000 тонн.

Как ранее объяснял председатель правления LATbio Дидзис Палейс, производители работают на полной мощности. Основная сложность связана с тем, что многие покупатели одновременно пытаются приобрести запас топлива сразу на весь отопительный сезон.

Иными словами, заводы способны произвести необходимый объем за год, но физически не могут изготовить его за несколько недель, когда спрос резко возрастает.

В министерстве также сообщили, что обратились к предприятию «Латвийские государственные леса» с просьбой увеличить доступность сырья для производства биотоплива, уделяя особое внимание потребностям внутреннего рынка.

Кроме того, Центру защиты прав потребителей и Совету по конкуренции предложено усилить контроль за рынком пеллет и проверить, нет ли признаков запрещенных соглашений между участниками рынка.

По данным министерства, древесными пеллетами для отопления пользуются около 40 тысяч латвийских домохозяйств — это примерно 5% всех семей в стране. Ежегодно они потребляют около 200 тысяч тонн такого топлива.