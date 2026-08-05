Мягкие тканевые сидения в автобусах Риги слишком быстро портятся. Вернее их портят местные вандалы.
Столичный гортранс Rīgas satiksme нашел альтернативу тканевой обивке сидений – кресла обтянут полиуретаном. Правда, в ходе эксперимента рижане жаловались на жесткость. Но гортранс уже не остановить.
Комфорт клиентов-пассажиров отходит на второй план, когда Rīgas satiksme видит прямую выгоду. Сиденья c полиуретановым покрытием легко моются; не впитывают жидкости; более гигиеничны и устойчивы к вандализму.
Первые жесткие сидения появятся на автобусах с бортовыми номерами 77588 и 77631. Мягкой посадки!
Maršrutos kursē divi izmēģinājuma autobusi ar jauna parauga sēdekļiem. 🧐Turpinot meklēt alternatīvas auduma sēdekļu apdarei, izmēģinām jaunu risinājumu, kas nākotnē varētu tikt izmantots autobusos, kuri papildinās mūsu transportlīdzekļu parku. Vēlamies atrast sēdekļus, kas būtu… pic.twitter.com/umdKeOi4cs— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) August 5, 2026
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