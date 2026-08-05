Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Рижане сядут жестко: из-за нескольких хулиганов страдают все пассажиры 0 543

Бизнес
Дата публикации: 05.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Rīgas satiksme

Мягкие тканевые сидения в автобусах Риги слишком быстро портятся. Вернее их портят местные вандалы.

Столичный гортранс Rīgas satiksme нашел альтернативу тканевой обивке сидений – кресла обтянут полиуретаном. Правда, в ходе эксперимента рижане жаловались на жесткость. Но гортранс уже не остановить.

Комфорт клиентов-пассажиров отходит на второй план, когда Rīgas satiksme видит прямую выгоду. Сиденья c полиуретановым покрытием легко моются; не впитывают жидкости; более гигиеничны и устойчивы к вандализму.

Первые жесткие сидения появятся на автобусах с бортовыми номерами 77588 и 77631. Мягкой посадки!

×
Читайте нас также:
#транспорт #Ригас Сатиксме #вандализм #комфорт #автобусы #общественный транспорт
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
6
0
0
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: У нового поколения другие приоритеты
Изображение к статье: «Патерниеки» на латвийско-белорусской границе
Изображение к статье: Продуктовый магазин
Изображение к статье: Люди в магазине

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ринкевич Иконка видео
Политика
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за бейсболкой, купальником и другими капризными вещами
Люблю!
Изображение к статье: многоквартирные высотки в Риге Эксклюзив!
Политика
1
Изображение к статье: вентилятор
Техно
Изображение к статье: Эдгар Ринкевич.
Политика
1
Изображение к статье: бейсбольное поле
Спорт
Изображение к статье: Ринкевич Иконка видео
Политика
Изображение к статье: Как правильно ухаживать за бейсболкой, купальником и другими капризными вещами
Люблю!
Изображение к статье: многоквартирные высотки в Риге Эксклюзив!
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео