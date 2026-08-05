Мягкие тканевые сидения в автобусах Риги слишком быстро портятся. Вернее их портят местные вандалы.

Столичный гортранс Rīgas satiksme нашел альтернативу тканевой обивке сидений – кресла обтянут полиуретаном. Правда, в ходе эксперимента рижане жаловались на жесткость. Но гортранс уже не остановить.

Комфорт клиентов-пассажиров отходит на второй план, когда Rīgas satiksme видит прямую выгоду. Сиденья c полиуретановым покрытием легко моются; не впитывают жидкости; более гигиеничны и устойчивы к вандализму.

Первые жесткие сидения появятся на автобусах с бортовыми номерами 77588 и 77631. Мягкой посадки!