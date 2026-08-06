Как выбрать подрядчика для создания сайта в Латвии: главные ошибки бизнеса

Большинству компаний сайт нужен не для красоты, а чтобы приносить прибыль. Но когда дело доходит до поиска разработчика, предприниматели часто наступают на одни и те же грабли: нанимают дешевого фрилансера или «гуру из соцсетей», который обещает запустить интернет-магазин за пару сотен евро. В итоге бизнес теряет деньги, время и клиентов, а вместо работающего инструмента получает головную боль.

Давайте разберем простым языком, на что действительно важно смотреть, чтобы не выбросить бюджет на ветер.

‪‪1. Как создаются правильные сайты, и кто должен над ними работать

Создание современного и прибыльного ресурса — это сложный многоступенчатый процесс. Этому не учат за пару месяцев на YouTube. Над сильным проектом всегда работает команда узких специалистов, где каждый годами учился своему ремеслу:

Маркетолог — архитектор продаж. Изучает ваш бизнес и конкурентов. Продумывает логику продаж, чтобы клиент на сайте не запутался, а легко дошел до кнопки «Оставить заявку».

Дизайнер (специалист по интерфейсам) — профессиональный художник и психолог. Он учился композиции, теории цвета, типографике и поведению пользователя (UI/UX). Хорошо рисовать и понимать визуальную психологию дано далеко не каждому. Кроме того, профессиональный дизайнер не просто делает сайт адаптивным, он проектирует и прорисовывает мобильную версию отдельно, как самостоятельный интерфейс. Более 70% пользователей в Латвии заходят со смартфонов, и если сайт делать банальным «сжатием» компьютерной версии (как делают многие), кнопки станут мелкими, а покупатели просто уйдут.

Программист (разработчик) — инженер цифровой системы. Пишет сложный код, настраивает базы данных, защищает сайт от взломов и заставляет его летать даже при слабом мобильном интернете. Он мыслит строгой логикой алгоритмов.

SEO-специалист — аналитик поисковых систем. Подготавливает структуру страниц и технические параметры так, чтобы Google выводил сайт в топ органической выдачи.

Именно по такому принципу работает наша команда разработчиков. Мы не делаем проекты «на коленке» — каждый этап, от аналитики до написания кода и тестирования мобильной версии, контролирует профильный специалист.

‪‪2. Почему фрилансер «мастер на все руки» — это угроза для бизнеса

Часто бизнес пытается сэкономить и отдает всю эту работу одному человеку. Но в природе устроен баланс: либо вы талантливый художник с развитым творческим мышлением, либо вы технический специалист с сильным математическим складом ума (айтишник). Физически невозможно одинаково глубоко погрузиться в маркетинг, профессиональный дизайн, тяжелое программирование и поисковую оптимизацию.

Фрилансеры-одиночки, пытающиеся усидеть на всех стульях сразу, неизбежно создают серьезные проблемы:

Сроки горят: Если такой универсал заболел или пропал, проект останавливается полностью, потому что заменить его некому.

Скрытые ошибки: Пытаясь нарисовать дизайн, сделать мобильную версию и написать код в одиночку, человек совершает грубые технические ошибки — сайт начинает тормозить и ломаться.

Никаких гарантий: Получив предоплату, псевдомастер часто исчезает, а исправлять последствия его работы потом приходится с нуля за новые деньги.

Поверхностные знания: учился по роликам, поэтому при любой нестандартной задаче проект зайдет в тупик.

Не умеет либо рисовать, либо программировать: получается либо страшный сайт, либо красивая картинка, которая постоянно ломается и тормозит.

Не слышит бизнес: не понимает логику продаж и спорит с клиентом, навязывая свое «видение» вместо работающих решений.

‪‪3. Местная специфика: банки, доставка и законы

Сайт для латвийского рынка должен уметь работать с местными реалиями. Если разработчик не знает этих нюансов, вы получите красивую, но бесполезную картинку:

Оплата: Необходима интеграция с популярными латвийскими банками (Swedbank, SEB, Citadele), чтобы покупатели могли безопасно платить онлайн.

Доставка: Подключение местных пакоматов (Omniva, DPD, Smartpost).

Законы (GDPR): Правильно настроенные согласия на обработку данных и файлы cookie, чтобы вашу компанию не оштрафовали контролирующие органы.

‪‪4. Как сделать так, чтобы сайт сразу начал приводить клиентов

Важно понимать: даже самый лучший и технологичный сайт после запуска не начнет продавать сам по себе. SEO — это эффективный, но долгосрочный инструмент, результаты от которого появляются спустя месяцы.

Чтобы получать клиентов с первого дня, необходим инструмент гарантированного привлечения трафика — контекстная реклама Google Ads. Как она работает:

Точное попадание в спрос: Реклама показывается строго тем людям в Латвии, которые прямо сейчас ищут ваши товары или услуги (например, вбивают «заказать ремонт квартиры»).

Мгновенный результат: Как только кампания запущена, ваш сайт появляется на самых видных местах в Google (выше обычных ссылок).

Управляемый бюджет (PPC): Вы платите не за показ рекламы, а только за реальный переход клиента на ваш сайт.

‪‪5. Чек-лист: 5 вопросов, которые нужно задать подрядчику перед началом работ

Прежде чем переводить предоплату фрилансеру или подписывать договор с агентством, задайте им эти простые вопросы. Если на 2–3 из них вы не получите четкого ответа — перед вами дилетант:

1. «Кто конкретно будет делать мой проект?»

◦ Правильный ответ: Над проектом будут работать разные люди (маркетолог, UI/UX-дизайнер, программист, SEO-специалист).

◦ Красный флаг: «Я всё делаю сам от А до Я».

2. «Как будет проектироваться мобильная версия?»

◦ Правильный ответ: Мы создаем и прорисовываем отдельный мобильный интерфейс под смартфоны с учетом удобства кнопок и скорости.

◦ Красный флаг: «Просто поставим стандартный адаптивный шаблон, он сам сожмется под экран».

3. «Вы делаете интеграцию с латвийскими банками и доставкой?»

◦ Правильный ответ: Да, подключаем Swedbank, SEB, Citadele, а также пакоматы Omniva, DPD, Smartpost и настраиваем GDPR.

◦ Красный флаг: «Этого нет в базовой версии, это надо отдельно как-то искать/допиливать».

4. «Как сайт будет продвигаться в первые дни после запуска?»

◦ Правильный ответ: Мы сразу заложим техническую SEO-структуру под Google и параллельно настроим контекстную рекламу (Google Ads) для быстрых заявок.

◦ Красный флаг: «Сделайте сайт, а потом он сам как-нибудь выйдет в топ поисковиков».

5. «Что будет, если вы заболев/пропадете?»

◦ Правильный ответ: У нас юридическое лицо, зафиксированные в договоре гарантии, командная работа и резервные специалисты.

◦ Красный флаг: Невнятное мычание в трубку.

‪‪6. Доверьте свой бизнес профессионалам

Сайт — это инвестиция в фундамент вашего дела. Если вам нужен качественный, быстрый и современный веб-сайт, который корректно работает на всех мобильных устройствах, интегрирован с латвийскими сервисами и готов к продажам — обращайтесь к нам.

Мы берем на себя весь цикл работ: от проектирования интерфейсов до сложного программирования, профессиональной SEO-оптимизации и настройки прибыльной Google рекламы. Мы не просто «рисуем картинки», мы создаем инструменты, которые приносят бизнесу деньги.

Свяжитесь с нами для бесплатной консультации и оценки вашего проекта:

Телефон: +371 20126363

Email: [email protected]

Оставить заявку на сайте: Ruby-digital.agency

Оплаченная публикация