Снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо, действовавшее с начала апреля до конца июня, действительно позволило потребителям сэкономить, однако снижение налога лишь частично отразилось на ценах на АЗС. Об этом сообщили в Совете по конкуренции (СК).

СК провел углубленный анализ рынка топлива и автогаза, отреагировав на резкий рост цен на горючее во втором квартале 2026 года, влияние геополитической ситуации на Ближнем Востоке, а также многочисленные обращения жителей по поводу подорожания топлива.

Рост цен объясняется закупочной стоимостью

По данным исследования, подорожание бензина АИ-95 и дизельного топлива было вызвано прежде всего ростом закупочных цен на мировом рынке. При этом признаков того, что розничные сети существенно увеличили собственную наценку, не выявлено.

В случае с бензином средняя розничная наценка даже снизилась — с 11,1 евроцента за литр в январе до 7 евроцентов в мае. Это свидетельствует о том, что часть роста закупочных цен продавцы компенсировали за счет собственной прибыли. В июне, после снижения закупочных цен, уменьшилась и стоимость бензина на АЗС, а уровень наценки вернулся примерно к январским значениям.

Что касается дизельного топлива, то наценка в течение исследуемого периода оставалась относительно стабильной — от 6,6 до 8,9 евроцента за литр. В период максимального роста закупочных цен она сократилась — с 7,7 евроцента в январе до 6,6 евроцента в марте, что также говорит о частичном поглощении роста затрат самими продавцами.

Акциз снизили, но цены упали не полностью

С 1 апреля 2026 года в Латвии была временно снижена ставка акцизного налога на дизельное топливо. Ожидалось, что это приведет к удешевлению дизеля примерно на 8,6 евроцента за литр (с учетом НДС).

Однако проведенный СК анализ показал, что фактическое снижение цен на информационных табло АЗС составило в среднем 4,95 евроцента за литр. Это означает, что до конечных потребителей дошло лишь около 58% налогового снижения.

Наиболее заметное снижение цен наблюдалось в первую неделю после уменьшения акциза. Затем эффект ослаб и стабилизировался примерно на уровне 4,52 евроцента за литр, что соответствует около 53% ожидаемого снижения.

Для проверки результатов СК также использовала эконометрическую модель Synthetic Difference-in-Differences, сравнив динамику цен в Латвии с искусственно сформированной контрольной группой стран ЕС, где изменения акцизов не происходили. Эта методика показала схожий результат — 61–64% переноса налогового снижения в конечные цены.

Это не означает рост прибыли АЗС

В Конкурентной службе подчеркивают, что неполный перенос снижения акциза на цены сам по себе не свидетельствует о завышении наценок со стороны торговцев. Имеющиеся данные показывают, что наценки в целом оставались стабильными.

Кроме того, часть налоговой льготы могла быть предоставлена покупателям в виде дополнительных скидок по дисконтным картам и программам лояльности, которые в данном исследовании отдельно не анализировались.

Цены в Латвии росли так же, как в других странах Балтии

Сравнение средних цен на бензин и дизель без учета налогов показало, что в январе—июле 2026 года динамика цен в Латвии практически совпадала с ситуацией в Литве, Эстонии и в среднем по Европейскому союзу.

Во всех странах в марте наблюдался резкий рост стоимости топлива, затем цены стабилизировались, в июне начали снижаться, а в конце июля вновь пошли вверх.

Что происходит с ценами на автогаз

Исследование рынка сжиженного нефтяного газа (LPG) также показало, что основными причинами роста цен стали увеличение закупочных расходов, колебания цен на энергоресурсы, напряженная ситуация в районе Ормузского пролива, ограничения поставок нефти, рост транспортных и логистических расходов, а также изменения курса евро к доллару.

При этом налоговая нагрузка на автогаз в Латвии остается выше, чем в Эстонии, но немного ниже, чем в Литве. Ставка акциза составляет: Эстония — 193 евро за тонну; Латвия — 343 евро за тонну; Литва — 370,9 евро за тонну.

Кроме акциза и НДС, в стоимость автогаза в Латвии включается также плата за содержание государственных резервов нефтепродуктов — 81,26 евро за 1000 кг.

Проверки продолжатся

Конкурентная служба намерена продолжать мониторинг рынков топлива и LPG до конца 2026 года. В дальнейшем будут проанализированы динамика розничных наценок, влияние снижения акциза на стоимость дизельного топлива, рынок оптовой торговли горючим, а также завершено исследование рынка автогаза.

Окончательный отчет о ситуации на топливном рынке планируется опубликовать в феврале 2027 года.