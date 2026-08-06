Пенсионный возраст в Латвии, Литве и Эстонии одинаковый — 65 лет. Однако жители Латвии в среднем проводят на рынке труда меньше времени, чем соседи, а одной из главных причин эксперты называют состояние здоровья населения.

Латвия занимает последнее место среди стран Балтии по ожидаемой продолжительности трудовой жизни. По данным Eurostat, житель страны в среднем будет работать 38,1 года, пишет Diena.

Для сравнения, в Литве этот показатель составляет 38,6 года, а в Эстонии — 41,5 года. При этом среднее значение по Европейскому союзу достигает 37,5 года, то есть Латвия все же немного превышает общеевропейский уровень.

Ожидаемая продолжительность трудовой жизни отражает, сколько лет человек в среднем будет оставаться экономически активным. При расчете учитываются не только пенсионный возраст, но и продолжительность жизни, уровень занятости и другие факторы, влияющие на участие людей в рынке труда.

По словам руководителя по работе с клиентами компании Biuro Байбы Розентале, на этот показатель влияет целый комплекс причин. Среди них — состояние здоровья населения, возможности для обучения и переквалификации, а также готовность работодателей нанимать и сохранять сотрудников старшего возраста.

По ее оценке, рынок труда постепенно меняется: если раньше возраст кандидата часто играл решающую роль при приеме на работу, то теперь работодатели все чаще обращают внимание на опыт, профессиональные навыки и способность выполнять конкретные задачи.

Для Латвии этот вопрос имеет особое значение на фоне сокращения численности населения и нехватки работников. Чем дольше люди могут оставаться в профессии, тем меньше давление на рынок труда и пенсионную систему.

Экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис отмечает, что более короткая трудовая жизнь в Латвии во многом связана с высокой смертностью среди людей трудоспособного возраста и проблемами со здоровьем. По его словам, жители в возрасте от 55 до 64 лет нередко раньше времени покидают рынок труда из-за заболеваний, недостатка необходимых навыков или неподходящих условий труда.

Таким образом, хотя формально пенсионный возраст в странах Балтии одинаковый, фактически жители Латвии в среднем работают меньше. Эксперты считают, что увеличение продолжительности здоровой трудовой жизни станет одной из важных задач в условиях старения населения и дефицита рабочей силы.