После нескольких недель роста стоимость дизельного топлива в Латвии неожиданно снизилась. Однако эксперты и участники рынка предупреждают: пока это больше похоже на краткосрочные акции, чем на начало устойчивого снижения цен.

Еще во вторник на некоторых автозаправках цена дизельного топлива почти достигла психологической отметки в два евро за литр. Уже на следующий день многие водители увидели на табло совсем другие цифры — около 1,80 евро за литр, сообщают Новости ТВ3.

Резкое удешевление оказалось неожиданным, однако говорить о смене тенденции пока рано. Представители топливных компаний считают, что нынешнее снижение связано прежде всего с временными акциями в условиях высокой конкуренции.

В компании Virši-A пояснили, что в борьбе за покупателей продавцы периодически предлагают специальные цены, которые могут быть близки к себестоимости.

На стоимость топлива в Латвии одновременно влияет целый ряд факторов. Как отмечают в Circle K Latvia, это геополитическая ситуация, мировые цены на нефть и нефтепродукты, спрос и предложение, курс евро, а также особенности местного рынка. Поэтому заранее предсказать, в каком направлении будут меняться цены, сейчас практически невозможно.

Рост цен в последние месяцы во многом связан с конфликтом на Ближнем Востоке. Геополитическая напряженность сначала отражается на стоимости нефти, затем — на ценах нефтепродуктов, а в итоге влияет и на стоимость топлива на латвийских АЗС. Во второй половине июля после нового витка напряженности цены снова начали расти. При этом для дизельного топлива в Латвии продолжает действовать сниженная ставка акцизного налога.

Экономист банка Luminor Петерис Страутиньш считает, что дальнейшая динамика во многом будет зависеть от развития ситуации вокруг Ирана и Израиля. По его словам, если движение к соглашению между США и Ираном продолжится, то стоимость нефти, вероятно, перестанет расти. Однако любое изменение политической ситуации способно быстро изменить прогноз.

Экономист также обращает внимание еще на один фактор. В последнее время заметно увеличился разрыв между стоимостью нефти и нефтепродуктов. Причина — сокращение перерабатывающих мощностей после повреждения нефтеперерабатывающих предприятий как в регионе Персидского залива, так и в России. Это ограничивает предложение готового топлива и поддерживает высокие цены даже при отсутствии резкого роста стоимости самой нефти.

"Когда загорелся очередной российский нефтеперерабатывающий завод, в Латвии раздались аплодисменты, что вполне объяснимо, ведь украинцы — наши союзники, и их успехи укрепляют нашу безопасность. Но каждое такое событие, конечно, также сокращает и без того уменьшающийся объем действующих нефтеперерабатывающих мощностей", — отметил Страутиньш.

Тем временем за происходящим продолжает следить Совет по конкуренции. Ведомство уже завершает анализ ситуации на латвийском рынке топлива и в ближайшее время может представить свои выводы, которые покажут, насколько конкурентным остается рынок в условиях резких ценовых колебаний.

Пока снижение цен выглядит скорее временной передышкой для автомобилистов, чем признаком устойчивого удешевления топлива.