После закрытия сети магазинов Mere руководитель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич обратился к премьер-министру Андрису Кулбергсу и председателю парламентской Комиссии по народному хозяйству Арвилу Ашераденсу с призывом срочно принять меры для защиты латвийских производителей.
Напомним, в рамках 21-го пакета санкций Европейского союза под ограничения попал российский предприниматель Сергей Шнайдер — владелец ООО Latprodukti, управляющего сетью магазинов Mere в Латвии. В результате компания больше не может продолжать хозяйственную деятельность, сообщает nra.lv.
По словам Данусевича, из-за закрытия магазинов в сложной ситуации оказались десятки латвийских производителей и поставщиков продуктов питания.
«Мы требуем немедленных действий правительства, поскольку после закрытия российской сети магазинов Mere и введения санкций в крайне тяжелом положении оказались десятки добросовестных латвийских производителей и поставщиков продуктов питания».
Он отметил, что предприятия поставляли продукцию в магазины, которые на тот момент работали в Латвии на законных основаниях. После введения санкций банковские счета оказались заморожены, поставщики не получили оплату, а продукция осталась на складах.
«Теперь магазины закрыты, банковские счета заморожены, местным фермерам и производителям не оплачивают счета, а произведенная ими продукция тоннами остается запертой на складах, где ей грозит порча».
В своем обращении Данусевич предложил правительству три первоочередных шага:
- срочно провести совещание с участием правительства, Министерства финансов, Службы финансовой разведки (СФР) и представителей пострадавших производителей;
- организовать инвентаризацию товаров в закрытых магазинах и на складах Mere, чтобы определить, какая продукция принадлежит латвийским поставщикам;
- совместно с СФР обеспечить возможность предпринимателям вывезти и вернуть неоплаченную продукцию.
По мнению главы ассоциации, санкции против российских компаний являются важным инструментом, однако государство должно сделать все возможное, чтобы их последствия не привели к убыткам для добросовестных латвийских производителей.
«Введение санкций важно, однако государство не должно допускать, чтобы их последствия ложились на плечи наших добросовестных производителей».
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