Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

После закрытия Mere латвийские производители могут потерять товары 3 1222

Бизнес
Дата публикации: 06.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: магазин Mere
ФОТО: LETA

После закрытия сети магазинов Mere руководитель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич обратился к премьер-министру Андрису Кулбергсу и председателю парламентской Комиссии по народному хозяйству Арвилу Ашераденсу с призывом срочно принять меры для защиты латвийских производителей.

Напомним, в рамках 21-го пакета санкций Европейского союза под ограничения попал российский предприниматель Сергей Шнайдер — владелец ООО Latprodukti, управляющего сетью магазинов Mere в Латвии. В результате компания больше не может продолжать хозяйственную деятельность, сообщает nra.lv.

По словам Данусевича, из-за закрытия магазинов в сложной ситуации оказались десятки латвийских производителей и поставщиков продуктов питания.

«Мы требуем немедленных действий правительства, поскольку после закрытия российской сети магазинов Mere и введения санкций в крайне тяжелом положении оказались десятки добросовестных латвийских производителей и поставщиков продуктов питания».

Он отметил, что предприятия поставляли продукцию в магазины, которые на тот момент работали в Латвии на законных основаниях. После введения санкций банковские счета оказались заморожены, поставщики не получили оплату, а продукция осталась на складах.

«Теперь магазины закрыты, банковские счета заморожены, местным фермерам и производителям не оплачивают счета, а произведенная ими продукция тоннами остается запертой на складах, где ей грозит порча».

В своем обращении Данусевич предложил правительству три первоочередных шага:

  • срочно провести совещание с участием правительства, Министерства финансов, Службы финансовой разведки (СФР) и представителей пострадавших производителей;
  • организовать инвентаризацию товаров в закрытых магазинах и на складах Mere, чтобы определить, какая продукция принадлежит латвийским поставщикам;
  • совместно с СФР обеспечить возможность предпринимателям вывезти и вернуть неоплаченную продукцию.

По мнению главы ассоциации, санкции против российских компаний являются важным инструментом, однако государство должно сделать все возможное, чтобы их последствия не привели к убыткам для добросовестных латвийских производителей.

«Введение санкций важно, однако государство не должно допускать, чтобы их последствия ложились на плечи наших добросовестных производителей».

×
Читайте нас также:
#санкции #торговля #магазины #правительство #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
8
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: древесные гранулы
Изображение к статье: У нового поколения другие приоритеты
Изображение к статье: «Патерниеки» на латвийско-белорусской границе
Изображение к статье: Продуктовый магазин

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вредно ли постоянно выключать телевизор из розетки?
Дом и сад
Изображение к статье: судебный молоток
В мире
Изображение к статье: Как удалить пень без выкапывания и использования техники
Дом и сад
Изображение к статье: медведь
Наша Латвия
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Даугава
Наша Латвия
Изображение к статье: Вредно ли постоянно выключать телевизор из розетки?
Дом и сад
Изображение к статье: судебный молоток
В мире
Изображение к статье: Как удалить пень без выкапывания и использования техники
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео