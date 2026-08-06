После закрытия сети магазинов Mere руководитель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич обратился к премьер-министру Андрису Кулбергсу и председателю парламентской Комиссии по народному хозяйству Арвилу Ашераденсу с призывом срочно принять меры для защиты латвийских производителей.

Напомним, в рамках 21-го пакета санкций Европейского союза под ограничения попал российский предприниматель Сергей Шнайдер — владелец ООО Latprodukti, управляющего сетью магазинов Mere в Латвии. В результате компания больше не может продолжать хозяйственную деятельность, сообщает nra.lv.

По словам Данусевича, из-за закрытия магазинов в сложной ситуации оказались десятки латвийских производителей и поставщиков продуктов питания.

«Мы требуем немедленных действий правительства, поскольку после закрытия российской сети магазинов Mere и введения санкций в крайне тяжелом положении оказались десятки добросовестных латвийских производителей и поставщиков продуктов питания».

Он отметил, что предприятия поставляли продукцию в магазины, которые на тот момент работали в Латвии на законных основаниях. После введения санкций банковские счета оказались заморожены, поставщики не получили оплату, а продукция осталась на складах.

«Теперь магазины закрыты, банковские счета заморожены, местным фермерам и производителям не оплачивают счета, а произведенная ими продукция тоннами остается запертой на складах, где ей грозит порча».

В своем обращении Данусевич предложил правительству три первоочередных шага:

срочно провести совещание с участием правительства, Министерства финансов, Службы финансовой разведки (СФР) и представителей пострадавших производителей;

организовать инвентаризацию товаров в закрытых магазинах и на складах Mere, чтобы определить, какая продукция принадлежит латвийским поставщикам;

совместно с СФР обеспечить возможность предпринимателям вывезти и вернуть неоплаченную продукцию.

По мнению главы ассоциации, санкции против российских компаний являются важным инструментом, однако государство должно сделать все возможное, чтобы их последствия не привели к убыткам для добросовестных латвийских производителей.