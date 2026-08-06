В Ранкской волости Гулбенского края подтвержден случай американского гнильца пчел. Вокруг зараженной пасеки установлена трехкилометровая зона угрозы, где ветеринарные службы проведут проверки и обследование пчелиных семей.

В хозяйстве «Kalnieši» Ранкской волости Гулбенского края выявлен американский гнилец пчел — опасное инфекционное заболевание, способное уничтожать пчелиные семьи. Соответствующее распоряжение опубликовано в официальном издании «Latvijas Vēstnesis».

После подтверждения заболевания территория в радиусе трех километров вокруг пасеки объявлена зоной угрозы. Это означает, что в ближайшее время здесь будут проводиться дополнительные ветеринарные проверки и эпизоотический контроль.

Старшему государственному ветеринарному инспектору Восточно-Видземского управления Продовольственно-ветеринарной службы поручено обследовать пчелиные семьи, отобрать образцы для лабораторных исследований и установить, могли ли болезнь распространиться на другие пасеки. Также специалисты будут выяснять возможные пути передачи инфекции.

Владельцы пасек, находящихся в зоне ограничений, обязаны выполнять требования Продовольственно-ветеринарной службы и сотрудничать с инспекторами во время проверок.

Для людей американский гнилец не опасен, однако для пчел это одно из самых тяжелых заболеваний. Без своевременных мер оно приводит к гибели зараженных пчелиных семей и может быстро распространиться на соседние пасеки.

Кроме экологических последствий, болезнь наносит серьезный экономический ущерб пчеловодам, поскольку приводит к сокращению производства меда и другой продукции пчеловодства.

В ближайшее время специалисты продолжат обследование пасек в зоне угрозы, чтобы определить масштаб распространения заболевания и не допустить появления новых очагов инфекции.